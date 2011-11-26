250 اثر به کنگره شعر عاشورایی همدان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه در مراسم معرفی برترین های سومین کنگره شعر عاشورایی همدان گفت: نگاه ویژه به شعر عاشورایی نگاه والایی است و در این برهه از زمان، آیین شعر و ادبیات بسیار تأثیرگذار است و مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) باید با احساس، عاطفه و عقل اشعار خود را بیان کنند.

حجت الاسلام آزادیخواه عنوان کرد: باید این اشعار برای نسل‌های آینده ماندگار باشد و شاعران و مداحان اهل بیت(ع) در اشعار خود به نماز ظهر عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) توجه کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه هیئت های مذهبی استان همدان ظرفیت خوبی دارند، گفت: 250 اثر از 100 شاعر به دبیرخانه کنگره شعرعاشورایی همدان ارسال شد که پس از بررسی هیئت داوران 13 نفر از شاعران به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

حجت الاسلام آزادیخواه افزود: آثار در دو بخش نوحه سرایی و مرثیه ثرایی و در دو رده سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال داوری شد.

وی با بیان اینکه آثار برگزیدگان به شکل کتابچه تهیه و گردآوری شده و در اختیار مداحان استان قرار می‌گیرد، افزود: شناخت استعداد نهفته ادبی در جوانان و پیشکسوتان و هدایت استعدادهای برتر به منظور دستیابی به اهداف عالی در زمینه شعر عاشورایی از اهداف برگزاری این کنگره بوده است.