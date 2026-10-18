به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر یکشنبه در ستاد مدیریت انرژی استان از تخصیص ۱۵ همت اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر خبر داد و این طرح را اقدامی در راستای تقویت زیرساخت‌های انرژی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار برق در مازندران اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید انرژی از الزامات پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، توسعه صنعتی و پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد استان است.

استاندار مازندران افزود: تخصیص این اعتبار، زمینه لازم برای پیشبرد طرح نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر را فراهم می‌کند و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید تولید برق می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های انرژی در غرب مازندران کمک کند.

یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای طرح و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: روند پیشبرد این پروژه باید با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با اهمیت آن در توسعه زیرساخت‌های استان دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: تقویت ظرفیت تولید برق علاوه بر کمک به پایداری شبکه انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای خدمات‌رسانی و تسهیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های مازندران باشد.