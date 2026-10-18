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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی برق در نوشهر احداث می‌شود

نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی برق در نوشهر احداث می‌شود

ساری - استاندار مازندران گفت: عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر با هدف افزایش ظرفیت تولید برق و تقویت زیرساخت‌های انرژی در غرب استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر یکشنبه در ستاد مدیریت انرژی استان از تخصیص ۱۵ همت اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر خبر داد و این طرح را اقدامی در راستای تقویت زیرساخت‌های انرژی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار برق در مازندران اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید انرژی از الزامات پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، توسعه صنعتی و پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد استان است.

استاندار مازندران افزود: تخصیص این اعتبار، زمینه لازم برای پیشبرد طرح نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر را فراهم می‌کند و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید تولید برق می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های انرژی در غرب مازندران کمک کند.

یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای طرح و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: روند پیشبرد این پروژه باید با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با اهمیت آن در توسعه زیرساخت‌های استان دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: تقویت ظرفیت تولید برق علاوه بر کمک به پایداری شبکه انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای خدمات‌رسانی و تسهیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های مازندران باشد.

کد مطلب 6981416

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