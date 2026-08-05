آغاز نصب نیروگاه خورشیدی ۱.۲ مگاواتی در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغری ظهر در نشست مدیریت انرژی استان که با حضور مدیران حوزه برق و گاز در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پیمانکار نیروگاه خورشیدی ۱.۲ مگاواتی گلدشت بابل مشخص شده و از امروز عملیات نصب این نیروگاه آغاز شده است.
وی افزود: همچنین زمین سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیتهای ۲۵ و ۴۵ مگاواتی در مناطق لمراسک و خورشیدکلا گلوگاه تعیین شده و برای احداث نیروگاه سه مگاواتی اومال بابل نیز سرمایهگذار آمادگی خود را برای اجرای پروژه اعلام کرده است.
برنامهریزی برای افزایش تولید برق
در ادامه این نشست، استاندار مازندران با اشاره به ضرورت رفع ناترازی انرژی، بر افزایش ظرفیت بار پایه برق استان از حدود دو هزار مگاوات به سه هزار مگاوات تأکید کرد.
مهدی یونسی رستمی با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از اولویتهای استان است، اظهار داشت: از سرمایهگذاران احداث نیروگاههای خورشیدی حمایت میشود و ظرفیت آببندانهای مازندران فرصت مناسبی برای توسعه این بخش به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز با اشاره به روند مدیریت خاموشیها در استان گفت: نسبت به دو هفته گذشته، وضعیت خاموشیها بهبود یافته و میانگین خاموشی از چهار روز در هفته به سه روز کاهش پیدا کرده است.
حسینی کارنامی افزود: به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا در مازندران، حدود ۱۵۰ مگاوات به مصرف برق استان افزوده میشود و از مشترکان خانگی درخواست میشود با توجه به تداوم گرمای هوا در هفته آینده، مصرف برق را مدیریت کنند.
تدابیر زمستانی برای تأمین انرژی
در بخش دیگری از این نشست، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از تشکیل کمیته ویژه مدیریت مصرف گاز برای فصل سرد سال خبر داد و گفت: مدیریت مصرف گاز و برق باید به صورت همزمان دنبال شود تا در زمستان با کمترین چالش مواجه باشیم.
عبدالرضا دادبود با اشاره به روند ذخیرهسازی سوخت نیروگاهها تصریح کرد: ذخیرهسازی سوخت زمستانی در حال انجام است و با ترمیم خط لوله ۲۸ کیلومتری نکا به نیروگاه، ظرفیت ذخیرهسازی سوخت این مجموعه نیز افزایش خواهد یافت.
همچنین هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران بر ضرورت ذخیرهسازی سوخت دوم برای نیروگاهها در آستانه فصل سرما تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاههای مرتبط برای تأمین پایدار انرژی در ماههای سرد سال شد.
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