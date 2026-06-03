۵ کیلومتر از جاده هراز چهاربانده شد؛ افتتاح ۲ نیروگاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم فعالیتهای عمرانی در مازندران، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی دستوپنجه نرم میکرد، نه تنها روند اجرای طرحهای زیرساختی و عمرانی در استان متوقف نشد، بلکه برخی پروژههای مهم و راهبردی به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: در همین بازه زمانی، پنج کیلومتر از محور حساس هراز افتتاح شد که گامی مؤثر در بهبود ترافیک و ایمنی این مسیر ارتباطی شمال به مرکز کشور محسوب میشود.
استاندار مازندران با اشاره به تحول در حوزه انرژی، تصریح کرد: نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی نکا و همچنین نیروگاه خورشیدی کجور نیز وارد مدار بهرهبرداری شدند؛ اقدامی که نشاندهنده عزم جدی دولت برای پیشبرد برنامههای توسعهای و توجه به انرژیهای تجدیدپذیر در استان است.
یونسی رستمی تأکید کرد: با هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی، اجازه ندادیم هیچیک از پروژههای مهم عمرانی و زیرساختی دچار رکود شود و روند خدمترسانی و توسعه در سراسر مازندران با قدرت ادامه یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز مازندران در مسیر جهش عمرانی قرار دارد و تکمیل پروژههای بزرگ در بخشهای راه، انرژی، آب، مدیریت پسماند و زیرساختهای اقتصادی با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
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