به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ریکاردو پرز، مسئول ارتباطات و معاون سخنگوی یونیسف در نشست خبری در ژنو نسبت به ادامه پیامدهای انسانی و روانی جنگ بر کودکان غزه به‌ ویژه با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد.

وی گفت حدود ۸۰۰ هزار کودک همچنان آواره‌اند و بیشتر آنها در چادرها یا ساختمان‌های آسیب‌دیده و ناایمن زندگی می‌کنند. به گفته او، تقریباً همه کودکان غزه برای بازیابی سلامت روان خود به نوعی حمایت روانی نیاز دارند.

این مقام یونیسف افزود از زمان اعلام آتش‌بس در بیش از یک سال پیش، بیش از ۳۴۰ کودک در غزه شهید و صدها نفر دیگر زخمی شده‌اند. شرایط دشوار زندگی، کمبود خدمات فاضلاب و ازدحام در مناطق اسکان آوارگان نیز خطرات بیشتری برای کودکان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

با این حال، پرز گفت آتش‌بس زمینه افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجاری به غزه را فراهم کرده و به بهبود امنیت غذایی کمک کرده است. همچنین بیش از ۵۶۰ هزار کودک به آموزش بازگشته‌اند؛ از جمله کودکانی که در بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی مورد حمایت یونیسف درس می‌خوانند.

وی با هشدار درباره وضعیت وخیم شبکه فاضلاب اعلام کرد هر شش تصفیه‌خانه فاضلاب غزه همچنان از کار افتاده‌اند و بخش عمده فاضلاب تصفیه‌نشده مستقیماً به دریا تخلیه می‌شود.

این مقام سازمان ملل همچنین درباره احتمال سرریز شدن حوضچه جمع‌آوری آب‌های باران در منطقه شیخ رضوان با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد. به گفته او، در صورت ورود آب‌های آلوده به مناطق مسکونی، سلامت ساکنان به خطر می‌افتد؛ این در حالی است که تجهیزات لازم برای تخلیه آب اجازه ورود نیافته‌اند.

پرز از همه طرف‌ها خواست به آتش‌بس و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشند و تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه را اجرا کنند. وی تأکید کرد بهبود وضعیت کودکان غزه مستلزم تأمین سرپناه مناسب، خدمات درمانی، آموزش و فضاهای امن برای بازی است تا آنها بتوانند به زندگی عادی بازگردند.