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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۴۶۹ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۴۶۹ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۴۶۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۹۲ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۶ شهید جدید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۴۳ فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ‌هزار و ۵۱۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۳۷۵ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۸ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۴۶۹ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۴۹۲ نفر رسیده است.

کد مطلب 6980443

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