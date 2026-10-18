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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

ثبت درخواست تعیین تکلیف بیش از ۱.۷ میلیون حساب در سامانه حسام

ثبت درخواست تعیین تکلیف بیش از ۱.۷ میلیون حساب در سامانه حسام

با مراجعه بیش از ۹۶ هزار متقاضی به سامانه حسام بانک مرکزی، درخواست بستن و تعیین تکلیف یک میلیون و ۷۰۶ هزار حساب سپرده ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری، از هنگام آغاز به کار و رونمایی سامانه «حسام» بانک مرکزی تا تاریخ ۲۵ مهرماه سال جاری، تعداد ۹۶ هزار و ۵۵۹ متقاضی به این درگاه مراجعه داشته‌اند و در مجموع تقاضای تعیین تکلیف برای یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۶۲ فقره حساب بانکی در آن درج و ثبت شده است.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، صرفاً در روز ۲۵ مهرماه، شمار ۳ هزار و ۸۰۶ کاربر وارد سامانه حسام شده‌اند که حاصل آن ثبت ۸۲ هزار و ۵۸۶ فقره درخواست به منظور تعیین تکلیف حساب‌های بانکی در طول همین یک روز بوده است.

بر این اساس، سامانه «حسام» با رویکرد ساماندهی و مدیریت بهینه حساب‌های سپرده متعلق به اشخاص حقیقی، ایجاد شفافیت در گردش‌های مالی و بسترسازی جهت رؤیت و مسدودسازی غیرحضوری حساب‌های راکد، مازاد و بلامصرف پایه‌گذاری و عملیاتی شده است.

کاربران و شهروندان گرامی پس از سپری کردن مراحل احراز هویت، این امکان را دارند که صورت جامع حساب‌های سپرده خود در کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فعال را مشاهده نموده و نسبت به تعیین تکلیف نهایی یا بستن حساب‌های زائد و فراموش‌شده اقدام نمایند. در این سازوکار، تقاضای انسداد حساب به‌صورت برخط و الکترونیکی به بانک عامل منتقل می‌گردد و متعاقب احراز عدم وجود موانع حقوقی و قانونی، فرایند بستن حساب تکمیل شده و وجوه باقیمانده به حساب پایه تعیین‌شده از طرف کاربر واریز می‌شود.

هم‌میهنان جهت بهره‌مندی از امکانات و خدمات این بستر الکترونیکی می‌توانند به پایگاه اینترنتی آن به آدرس hesam.cis.cbi.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6981597
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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