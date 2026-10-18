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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی ایفا نشده ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم شد

امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی ایفا نشده ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم شد

صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد صادراتی خود می‌توانند با انجام مصالحه ریالی تا پایان سال ۱۴۰۵ اقدام به ایفای تعهدات کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد صادراتی خود می‌توانند با انجام مصالحه ریالی تا پایان سال ۱۴۰۵ اقدام به ایفای تعهدات کنند.

واحدهای بازرگانی و تولیدی به ترتیب با پرداخت معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان انجام رفع تعهد ارزی را خواهند داشت.

لازم به ذکر است، درگاه پرداخت مصالحه ریالی تا پایان سال جاری به منظور واریز وجه‌المصالحه در دسترس صادرکنندگان دارای تعهدات صادراتی ایفا نشده سال‌های فوق قرار دارد.

کد مطلب 6981600
سمیه رسولی

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