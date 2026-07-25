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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

فرصت جدید برای صادرکنندگان؛ رفع تعهد ارزی با پرداخت مصالحه ریالی

فرصت جدید برای صادرکنندگان؛ رفع تعهد ارزی با پرداخت مصالحه ریالی

کارگروه بازگشت ارز طی مصوبه‌ای، شرایط انجام مصالحه ر یالی برای تعهدات ارزی ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ا یران، صادرکنندگان دارای تعهدات ایفانشده مربوط به سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد ارزی ذیربط می‌توانند با پرداخت مصالحه ریالی به شرح زیر، تعهدات صادراتی متعلقه خود را تا پایان سال ۱۴۰۵ ایفا نمایند:

۱) میزان قابل پرداخت برای واحدهای بازرگانی معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ انجام مصالحه به ازای هر یورو است.

۲) میزان قابل پرداخت برای واحدهای تولیدی معادل ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ انجام مصالحه به ازای هر یورو است.

شایان ذکر است کلیه مبالغ پرداخت شده مربوط به مصالحه ریالی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان ایفای تعهد تلقی گردیده و در ستون برگشت ارز اضافه می گردد.

به محض باز شدن درگاه مصالحه و عملیاتی شدن این مصوبه، متعاقباً اطلاع‌رسانی مقتضی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6898487
سمیه رسولی

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