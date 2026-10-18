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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

تسریع در لایروبی رودخانه‌های چالوس

تسریع در لایروبی رودخانه‌های چالوس

چالوس - فرماندار چالوس خواستار تسریع در لایروبی رودخانه‌ها و تقویت آمادگی دستگاه‌های امدادی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز حوادث ناشی از آب‌گرفتگی و طغیان احتمالی رودخانه‌ها، بر تسریع در اجرای عملیات لایروبی، رفع انسداد مسیرهای عبور آب و آماده‌باش کامل تجهیزات و نیروهای امدادی تأکید کرد.

یوسف‌پور در این نشست، با اشاره به ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها و رسیدگی به وضعیت آب‌های سطحی در شهرهای سه‌گانه شهرستان، بر اجرای کامل و به‌موقع عملیات لایروبی رودخانه‌ها و انهار تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر اقدامات در این حوزه شد.

وی همچنین آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را از الزامات مدیریت شرایط احتمالی دانست و بر انجام سرویس‌های فنی، رفع نواقص تجهیزات و شناسایی و رسیدگی به نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد.

فرماندار چالوس با اشاره به لزوم نظارت بر عملکرد پیمانکاران مسئول نگهداری و رسیدگی به رودخانه‌ها، خواستار ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجام‌شده و روند اجرای تعهدات آنان شد.

یوسف‌پور در ادامه، ارسال منظم گزارش پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات اجرایی به فرمانداری را ضروری دانست و بر استمرار نظارت و پیگیری برای اطمینان از اجرای مصوبات تأکید کرد.

آمادگی دستگاه‌های امدادی از جمله جمعیت هلال‌احمر و اورژانس و همچنین پیش‌بینی و تعیین مکان‌های اضطراری برای مدیریت حوادث احتمالی، از دیگر محورهای مورد تأکید فرماندار در این جلسه بود.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، تسریع در لایروبی رودخانه‌ها و انهار، رفع موانع عبور آب، آماده‌سازی ماشین‌آلات، رسیدگی به نقاط پرخطر، تقویت آمادگی نیروهای امدادی و گزارش‌دهی مستمر دستگاه‌های مسئول، از جمله مواردی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 6981626

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