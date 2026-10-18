شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۴۷۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که ۶ نفر از آنان شهدای جدید و یک نفر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که در این مدت ۲۵ فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۱۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۹ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۴۷۵ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۵۱۷ نفر رسیده است.