تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ ۳ فلسطینی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع در سازمان آمبولانس و اورژانس غزه اعلام کرد که یک فلسطینی در حمله پهپادی نظامیان صهیونیست به اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

همچنین منابع بیمارستانی غزه گزارش دادند که از سپیده‌دم جمعه تاکنون، سه فلسطینی در حملات نظامیان صهیونیست به شهر غزه و مناطق شمالی این باریکه جان خود را از دست داده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه، روز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای این منطقه به ۷۴ هزار و ۳۹۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۴۰ نفر رسیده است.

از زمان آغاز جنگ غزه، حملات نظامیان صهیونیست به این منطقه به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از فلسطینیان، آوارگی گسترده ساکنان و تخریب بخش بزرگی از زیرساخت‌های غیرنظامی منجر شده است.

بر اساس ارزیابی مشترک سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، بیش از ۳۷۱ هزار و ۸۸۸ واحد مسکونی در غزه تخریب شده یا آسیب دیده‌اند و بیش از نیمی از بیمارستان‌های این منطقه از کار افتاده‌اند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود از ادامه حملات هوایی در مناطق پرجمعیت غزه، کمبود تجهیزات پزشکی و محدودیت ورود اقلام ضروری خبر داده است. این نهاد همچنین درباره وضعیت نامناسب محل‌های اسکان آوارگان، خطر سیلاب و اختلال در تأمین آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی هشدار داده است.