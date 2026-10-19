  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۴۸۰ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۴۸۰ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۴۸۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۵۳۹ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵ شهید و ۲۲ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا امروز، شمار شهدا به هزار و ۵۲۲ نفر، شمار مجروحان به ۵ هزار و ۴۲۱ نفر و شمار پیکرهای خارج‌شده از زیر آوار به ۸۳۹ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۴۸۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۵۳۹ نفر رسیده است.

کد مطلب 6982776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها