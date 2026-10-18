به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تاکنون برای ۱۶۳ هزار و ۶۵۲ خانوار دارای سه و چهار فرزند زیر ۲۰ سال، زمین تأمین شده و قرارداد واگذاری و تحویل زمین به ۸۳ هزار و ۷۶۳ خانوار نیز به انجام رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت اجرای طرح‌های تأمین زمین و مسکن افزود: در ابتدای فعالیت دوره مدیریتی جدید، تعداد قراردادهای واگذاری و تحویل زمین در این بخش حدود ۲۰ هزار مورد بود، اما این رقم طی حدود دو سال گذشته به ۸۳ هزار و ۷۶۳ مورد افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در این حوزه است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، نبیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای افزایش آمار واگذاری زمین بیان کرد: انتظار می‌رود با تلاش بیشتر مجموعه‌های استانی و دستگاه‌های مسئول، روند اجرای این طرح‌ها شتاب بگیرد و تعداد خانوارهای بهره‌مند از زمین تا پایان سال به ۲۰۰ هزار خانوار افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر ضرورت پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های مسکن گفت: در برخی پروژه‌ها، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و پیش‌بینی منابع مالی، تعیین تکلیف نهایی با تأخیر مواجه شده است. این موضوع باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا افزایش هزینه‌های ناشی از تورم می‌تواند بار مالی بیشتری به پروژه‌ها تحمیل کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و همدان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های مربوط و افزایش سرعت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن شد و بر ضرورت پیگیری وضعیت تأمین منابع مالی این پروژه‌ها تأکید کرد.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده در بخش مسکن اظهار کرد: لازم است نتایج اقدامات و خدمات دستگاه‌های مسئول به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. در همین راستا، هماهنگی با مسئولان مربوط برای تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در اجرای پروژه‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا علاوه بر افزایش سرعت پیشرفت طرح‌ها، خدمات در زمان کوتاه‌تری به مردم ارائه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و رفع موانع مالی و اجرایی پروژه‌ها گفت: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها باید مسیری را که برای پروژه‌های عمرانی خودمان طی می‌کنیم، برای پروژه‌های ستاد اجرایی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) نیز طی کنند.

نبیان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مسکن حمایتی هزینه شده است.