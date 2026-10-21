زمین برای ۱۶۳ هزار خانوار دارای ۳ و ۴ فرزند تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه تأمین زمین و مسکن اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون برای ۱۶۳ هزار و ۶۵۲ خانوار دارای سه و چهار فرزند زیر ۲۰ سال، زمین تأمین شده است.

براساس اعلام سازمان ملی زمین و مسکن، وی با اشاره به افزایش قابل توجه قراردادهای واگذاری زمین در این بخش افزود: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، تعداد قراردادهای واگذاری و تحویل زمین حدود ۲۰ هزار مورد بود که این رقم طی حدود دو سال گذشته، با تلاش مستمر، به ۸۳ هزار و ۷۶۳ فقره افزایش یافته است.

نبیان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع مالی و صیانت از پروژه‌ها در برابر نوسانات اقتصادی تصریح کرد: در برخی پروژه‌ها، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و پیش‌بینی منابع مالی، تعیین تکلیف نهایی با تأخیر مواجه شده است که این موضوع باید با جدیت پیگیری شود؛ چراکه تأخیر در اجرای پروژه‌ها، تحت تأثیر فشارهای تورمی، می‌تواند بار مالی مضاعفی به طرح‌ها تحمیل کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و همدان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های این استان‌ها و افزایش سرعت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن شد.

ضرورت شفاف‌سازی عملکرد بخش مسکن و تسریع در اجرای پروژه‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره خدمات و اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن تصریح کرد: انعکاس دستاوردهای دستگاه‌های مسئول به جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ ازاین‌رو، هماهنگی با مبادی ذی‌ربط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در اجرای پروژه‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا خدمات ارائه‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مردم برسد.

تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پروژه‌ها

نبیان بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و رفع موانع مالی و اجرایی تأکید کرد.

وی در پایان خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خاطرنشان کرد: مدیران کل موظف‌اند فرآیندهای مربوط به پروژه‌های عمرانی خود سازمان را با همان دقت و انگیزه در پروژه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) نیز دنبال کنند.