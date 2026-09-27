سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران ادغام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در اجرای تصویبنامه شورای عالی اداری درباره بازنگری و اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی و بر اساس مصوبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ شورای عالی اداری، در احکامی جداگانه مأموریتهای جدیدی را برای مدیریت، راهبری و ساماندهی حوزه بازآفرینی شهری تعیین کرد.
بر اساس این احکام، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد تا فرآیند ادغام دو مجموعه با رویکردی منسجم و هدفمند دنبال شود.
تسریع و ساماندهی فرآیند ادغام، بازطراحی و اصلاح ساختار سازمانی، تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی از مأموریتهای اجرایی و تقویت جایگاه حوزه بازآفرینی شهری، از مهمترین محورهای مأموریت سرپرست جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان شده است.
بر اساس این حکم، اجرای مأموریتهای محوله باید با رعایت قوانین و مقررات بالادستی و آییننامههای مالی و اداری و با تأکید بر چابکسازی، کاهش تشکیلات و حذف موازیکاریهای سازمانی انجام شود.
گلپایگانی؛ نماینده ویژه وزیر برای راهبری فرآیند ادغام
وزیر راه و شهرسازی همچنین عبدالرضا گلپایگانی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور بازآفرینی شهری و راهبری این حوزه در فرآیند ادغام منصوب کرد.
بر اساس احکام صادرشده، علی نبیان و عبدالرضا گلپایگانی موظف شدهاند ضمن صیانت از سرمایه انسانی، حفظ دانش و تجارب تخصصی موجود و ایجاد سازوکار مناسب برای انتقال مأموریتها و مسئولیتها، زمینه اجرای منسجم این فرآیند را فراهم کنند.
بر این اساس، اصلاح ساختار اداری باید بهگونهای دنبال شود که در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، افزایش کارآمدی نظام بازآفرینی شهری و استمرار منظم و بدون وقفه سیاستگذاری و اجرای پروژههای زیربنایی در سراسر کشور منجر شود.
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