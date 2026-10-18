علیرضا جمالی، مدیرکل دامپزشکی استان البرز که این اداره کل در جشنواره شهید رجایی به‌عنوان دستگاه برتر انتخاب شد، در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نقش کمتر دیده‌شده دامپزشکی در چرخه تولید و سلامت جامعه اظهار کرد: فعالیت‌های دامپزشکی از روستاهای دورافتاده و مراتع تا مراکز تولیدی، کشتارگاه‌ها، مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و کارخانه‌های تولید خوراک دام، دارو و واکسن گسترده است؛ با این حال، بخش زیادی از این تلاش‌ها در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند.

وی افزود: اقدامات دامپزشکی نقش مهمی در حفظ سرمایه دامی کشور، تأمین امنیت غذایی، کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام و تداوم تولید دارد. اگر وظایف این حوزه به‌درستی انجام نشود، سلامت دام و در ادامه، سلامت محصولات دامی و جامعه با تهدید روبه‌رو می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی البرز با اشاره به بیماری‌های مشترک انسان و دام بیان کرد: کنترل بیماری‌هایی مانند بروسلوز و سل در دام، از طریق اقداماتی نظیر واکسیناسیون و انجام آزمایش‌های تشخیصی، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه غفلت از این اقدامات می‌تواند زمینه گسترش بیماری‌ها در جامعه را فراهم کند.

جمالی با تأکید بر شعار «دام سالم، غذای سالم، جامعه سالم» گفت: این اصل، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های دامپزشکی است و استمرار تولید محصولات سالم و حفظ سلامت عمومی به اجرای دقیق وظایف این حوزه وابستگی دارد.

البرز از قطب‌های تولید دارو و واکسن دامپزشکی است

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز در حوزه دامپزشکی اظهار کرد: البرز یکی از قطب‌های تولید دارو و واکسن در کشور به شمار می‌رود و تولید این محصولات، زمینه لازم برای پیشگیری از بیماری‌ها و پرورش سالم دام را فراهم می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز ادامه داد: دسترسی به دارو و واکسن مناسب، در کنترل بیماری‌های دامی و حفظ روند تولید مؤثر است و تقویت این ظرفیت می‌تواند به پایداری تولید و ارتقای سلامت دام کمک کند.

جمالی در پاسخ به پرسشی درباره نگهداری حیوانات خانگی در منازل و مخاطرات احتمالی آن برای سلامت عمومی گفت: وظیفه ذاتی سازمان دامپزشکی، ارائه راهکارهای اخلاقی و رفتاری در این زمینه نیست، بلکه مسئولیت اصلی این مجموعه به کنترل بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان مربوط می‌شود.

وی افزود: در ارتباط با حیوانات خانگی، پیشگیری و مقابله با بیماری‌هایی مانند هاری و کیست هیداتیک که امکان انتقال آن‌ها از حیوان به انسان وجود دارد، از جمله وظایف دامپزشکی است و این موضوع باید از منظر سلامت عمومی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به مسائل مرتبط با نگهداری و عرضه حیوانات گفت: در این زمینه، با دستور دادستان، گروهی متشکل از چند دستگاه و نهاد تشکیل شده است که پیگیری موضوعات مرتبط و اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه را دنبال می‌کند.

جمالی تأکید کرد: دامپزشکی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع پیشگیری از بیماری‌های مشترک و حفاظت از سلامت عمومی را دنبال می‌کند و همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند در پیگیری مسائل و کاهش مخاطرات احتمالی مؤثر باشد.