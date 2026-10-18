منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران هفت شهرستان منطقه غرب استان اصفهان به میزبانی شهرستان خوانسار اظهار کرد: این جلسه با محوریت فرمانداری و با حضور فرمانداران، معاونان فرمانداری‌ها و حدود ۱۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در بخش‌های آب، منابع طبیعی، گاز، برق، جمعیت هلال احمر، پلیس، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، آب و فاضلاب، بنیاد مسکن و مخابرات برگزار شد.

وی افزود: بر اساس گزارش امور آب و پیش‌بینی‌های هواشناسی، از آبان‌ماه احتمال افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بارش‌ها در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان وجود دارد که ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای پیشگیری از خسارات احتمالی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به گزارش شرکت آب منطقه‌ای درباره وجود ۴۲ سازه تقاطعی فاقد آب‌گذری مناسب در مناطق غربی استان بیان کرد: این سازه‌ها در شهرستان‌های فریدون‌شهر، فریدن، چادگان، گلپایگان،خوانسار،بویین میاندشت و تیران وکرون شناسایی شده‌اند و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی، برای بهسازی و اصلاح سازه‌های تقاطعی پرخطر در شهرها و روستاها اقدام کنند.

شیشه فروش با اشاره به اقدامات حوزه آبخیزداری تصریح کرد: تاکنون در ۱۸۰ هزار هکتار از مناطق غرب استان مطالعات انجام شده و برای ۵۰۰ هزار هکتار دیگر نیز انجام مطالعات جدید ضرورت دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: امسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح استان اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۳۰ میلیارد تومان سهم مناطق غرب استان است تا طرح‌های مربوطه اجرا شود.

وی با اشاره به مصوبات جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: لایروبی رودخانه‌ها پیش از آغاز بارش‌ها با همکاری مدیریت بحران شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تسریع در بازسازی و اصلاح سازه‌های تقاطعی پرخطر شناسایی‌شده و تقویت بنیه پایگاه‌های امداد و نجات در شهرستان‌های غرب استان از جمله موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی مجموعه راهداری برای فصل سرما تأکید کرد و افزود: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باید نسبت به افزایش ذخیره ماشین‌آلات برف‌روبی، تجهیزات راهداری زمستانی و دپوی شن و نمک مورد نیاز در راهدارخانه‌ها اقدام کند.

شیشه فروش خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امدادی از جمله جمعیت هلال احمر نیز باید نسبت به تأمین و ذخیره اقلام امدادی مورد نیاز در پایگاه‌های خود اقدام کنند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، امکان امدادرسانی سریع و مؤثر فراهم باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بیمه در جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی گفت: بیمه یکی از راهکارهای مهم جبران خسارات است و با توجه به بیمه بودن منازل مسکونی استان در برابر حوادثی همچون سیل، طوفان، صاعقه و بارش برف، مقرر شد موضوع پوشش بیمه‌ای زیرساخت‌های کشاورزی و دارایی‌های بهره‌برداران این بخش نیز با پیگیری بانک کشاورزی و مشارکت کشاورزان دنبال شود.