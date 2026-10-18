اجرای آزمایشی برنامه جدید درسی در ۲۰۰ مدرسه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در نشست صمیمی با معلمان دبستان دخترانه رازی تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه فرهنگیان، بر ضرورت توجه هم‌زمان به معیشت معلمان، توانمندسازی نیروی انسانی، تحول در شیوه‌های یاددهی و یادگیری و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه بیش از ۳۵ سال فعالیت خود در حرفه معلمی، از تدریس در مناطق روستایی و دورافتاده تا پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: دشواری‌های حرفه معلمی را از نزدیک درک می‌کند و به این شغل افتخار می‌کند.

کاظمی با تأکید بر این‌که معلمان محور اصلی فرایند تعلیم‌وتربیت هستند، گفت: تلاش برای بهبود شرایط کاری، ارتقای جایگاه حرفه‌ای و رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان از مسئولیت‌های مهم مدیران آموزش‌وپرورش است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تشریح رویکردهای اصلی این وزارتخانه، عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم‌وتربیت و تقویت هویت دانش‌آموزان را سه محور اساسی برنامه‌های این دستگاه برشمرد.

وی عدالت آموزشی را به معنای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر یادگیری، دسترسی به تجهیزات استاندارد و توسعه امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان در سراسر کشور دانست و گفت: اقدامات زیرساختی و تجهیز مدارس با هدف نزدیک‌شدن به این استانداردها دنبال می‌شود.

کاظمی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، افزود: توانمندسازی معلمان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، استفاده هدفمند از هوش مصنوعی و تمرکز بر دوره ابتدایی از جمله محورهای مهم برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزش‌وپرورش است.

وی با تأکید بر نقش بنیادین سال‌های نخست تحصیل در شکل‌گیری توانایی‌های علمی و یادگیری دانش‌آموزان، خواستار توجه ویژه به پایه‌های اول تا سوم ابتدایی شد و بر ضرورت اختصاص معلمان توانمند و امکانات مناسب به این دوره تأکید کرد.

تحول برنامه درسی؛ عبور از حافظه‌محوری به یادگیری فعال

کاظمی با اشاره به آغاز برنامه تحول درسی، یکی از مسائل اساسی نظام آموزشی را غلبه آموزش حافظه‌محور و محدودشدن فعالیت‌های یادگیری به کتاب و کلاس عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت برنامه‌های فعالیت‌محور و افزایش نقش دانش‌آموزان در فرایند یادگیری باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر این‌که مدرسه نباید صرفاً به فضای کلاس و کتاب درسی محدود بماند، اظهار کرد: فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و میدانی باید در پیوند با برنامه درسی تعریف شوند تا دانش‌آموزان فرصت بیشتری برای تجربه، مشارکت و یادگیری عملی داشته باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از تغییر رویکرد برنامه درسی پایه اول ابتدایی خبر داد و گفت: این برنامه در سال گذشته در هشت مدرسه به‌صورت آزمایشی اجرا شده و در سال جاری در ۲۰۰ مدرسه کشور در حال اجراست.

وی نقش معلمان ابتدایی را در شکل‌گیری شخصیت، رفتار و نگرش دانش‌آموزان تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان، علاوه بر محتوای درسی، احترام، مسئولیت‌پذیری و بسیاری از الگوهای رفتاری را از معلمان خود می‌آموزند.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به توسعه فناوری‌های آموزشی، از تجهیز حدود ۱۱ هزار کلاس درس در سال گذشته به امکانات هوشمند و ارتقای سطح تجهیزات در ۵ هزار کلاس دیگر خبر داد.

وی با تشریح ظرفیت‌های کلاس‌های هوشمند، به امکاناتی همچون نمایشگرهای تعاملی، دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، ابزارهای تولید آزمون، فعالیت‌های آموزشی دیجیتال و شبیه‌سازی‌های آزمایشگاهی اشاره کرد و این فناوری‌ها را فرصت‌هایی برای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری دانست.

کاظمی همچنین از افزوده‌شدن ۳۰۰ سرور به زیرساخت شبکه آموزشی دانش‌آموزان «شاد» خبر داد.

وی با اشاره به مشارکت مجموعه‌های مختلف در تأمین منابع و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ابراز امیدواری کرد که استمرار این همکاری‌ها به بهبود دسترسی مدارس به امکانات نوین آموزشی منجر شود.

پیگیری مطالبات معلمان و تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس

کاظمی در بخش مهمی از این نشست، به دغدغه‌های معیشتی و استخدامی فرهنگیان پرداخت و تأکید کرد که با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان شرایط موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات نیروهای حق‌التدریس، گفت: در دوره مسئولیت خود اقداماتی برای بهبود وضعیت پرداختی این گروه انجام شده است؛ از جمله افزایش مبنای پرداخت حق‌التدریس، فراهم‌کردن امکان دریافت اضافه‌کار و برقراری پرداخت تابستانی برای این نیروها.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه از پیگیری موضوع تعیین تکلیف استخدامی نیروهای حق‌التدریس و امکان تبدیل وضعیت آنان به قرارداد کار معین خبر داد و گفت: این موضوع با همکاری مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد.

کاظمی با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی و مالی تصمیم‌گیری در نظام گسترده آموزش‌وپرورش، تأکید کرد : اجرای برنامه‌های اصلاحی به منابع مالی، هماهنگی دستگاه‌ها و رفع موانع اداری نیاز دارد؛ با این حال، پیگیری مسائل معلمان باید در دستور کار باقی بماند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی، از افتتاح ۲۳۳۱ مدرسه خبر داد و ساخت مدارس جدید و تجهیز فضاهای آموزشی را بخشی از تلاش‌ها برای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به بازدید از یک مدرسه ۱۸ کلاسه در اسلامشهر، به امکانات آموزشی و فناوری‌های به‌کاررفته در آن اشاره کرد و گفت : توسعه فضاهای استاندارد، تجهیز کلاس‌ها و فراهم‌کردن محیط مناسب یادگیری باید در کنار تحول محتوای آموزشی دنبال شود.

کاظمی تأکید کرد: کیفیت‌بخشی به آموزش، تنها به ساخت مدرسه و تأمین تجهیزات محدود نیست؛ بلکه به حضور معلمان توانمند و باانگیزه، اصلاح برنامه‌های درسی و فراهم‌کردن فرصت‌های متنوع یادگیری برای دانش‌آموزان نیز وابسته است.

هویت ملی و دینی؛ بخش جدایی‌ناپذیر از تربیت دانش‌آموزان

کاظمی تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان را از مسئولیت‌های مهم نظام تعلیم‌وتربیت دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدرسه برای آشنایی نسل جدید با تاریخ، فرهنگ، مفاخر علمی و ادبی و قهرمانان ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به معرفی تاریخ و مفاخر ملی در محیط‌های آموزشی، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند فضاسازی مدرسه، نمایشگاه‌های دانش‌آموزی، فعالیت‌های هنری و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند در تقویت احساس تعلق و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان مؤثر باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین ورزش صبحگاهی و فعالیت‌های جمعی دانش‌آموزان را از فرصت‌های مناسب برای تمرین مشارکت و انتقال مفاهیم فرهنگی و هویتی دانست و بر ضرورت تقویت پیوند نسل نوجوان با مفاخر و میراث تمدنی ایران تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش ضمن قدردانی از معلمان حاضر، بر تداوم پیگیری مسائل فرهنگیان در حوزه‌های معیشت، امکانات آموزشی، کیفیت تدریس و ارتقای جایگاه حرفه‌ای آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش معلمان در ایجاد فضای آرام و سازنده در مدارس، اظهار کرد: بهبود شرایط آموزش‌وپرورش بدون همراهی و تلاش معلمان امکان‌پذیر نیست.

کاظمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری جامعه فرهنگیان، زمینه تحقق اهداف آموزشی و تربیتی کشور بیش از گذشته فراهم شود.