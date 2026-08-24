به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان و مسئولانی که در شرایط سخت کشور در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی می‌کنند،گفت: به همکاران خودم در مجموعه آموزش‌وپرورش کشور، به‌ویژه فرهنگیان استان زنجان که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استاندار زمینه آغاز یک سال تحصیلی خوب و کم‌دغدغه را فراهم کرده‌اند، خداقوت می‌گویم.

وی با بیان اینکه همه مقدمات برای بازگشایی حضوری مدارس فراهم شده است، افزود: موضوع آماده‌سازی فضاهای آموزشی را باید بر اساس آمار و ارقام بررسی کرد. سال گذشته در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه با ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح شد و امسال نیز با همت استانداران، فرمانداران، شوراهای آموزش‌وپرورش و همکاران این مجموعه، ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه جدید با ۱۳ هزار کلاس درس به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر آموزش‌وپرورش این میزان مدرسه‌سازی را یک رکورد بی‌سابقه دانست و گفت: علاوه بر ساخت مدارس، سال گذشته نزدیک به ۸۰ هزار کلاس درس بهسازی شد و امسال نیز حدود ۷۶ هزار کلاس درس با مشارکت گروه‌های جهادی در حال آماده‌سازی است.

کاظمی ادامه داد: حدود ۴ هزار گروه جهادی در این زمینه مشارکت دارند و مردم و دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش را متعلق به خود می‌دانند و برای آماده‌سازی مدارس و استقبال از مهر همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه استانداردسازی و تجهیز مدارس گفت: بیش از ۵۰ هزار کلاس درس از نظر سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی استانداردسازی شده، بیش از ۶ هزار فضای ورزشی در مدارس ایجاد شده و هزاران مترمربع از فضاهای آموزشی نیز بهسازی شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: بیش از ۲۰ هزار کلاس درس در حال هوشمندسازی است و فناوری‌های جدید در این کلاس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بیش از ۱۰۰ سرور به زیرساخت شبکه «شاد» اضافه شده و بیش از ۱۵۰ سرور دیگر نیز در حال اضافه شدن است.

کاظمی با اشاره به روند چاپ و توزیع کتاب‌های درسی اظهار کرد: بیش از ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی باید چاپ و توزیع شود و برای تحقق این هدف، فرآیند چاپ کتاب‌ها به صورت سه‌شیفته در حال انجام است تا کتاب‌های درسی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد. تاکنون حدود ۸۰ درصد کتاب‌های درسی به استان‌ها و مناطق ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی نیروی انسانی و آماده‌سازی یک میلیون معلم برای حضور در کلاس‌های درس کار ساده‌ای نیست، گفت: امسال ۳۰ هزار معلم جوان، باانگیزه و توانمند از دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش‌وپرورش می‌شوند.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره کمبود نیروی انسانی و وضعیت معلمان در آستانه بازنشستگی نیز اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی همواره یکی از مسائل آموزش‌وپرورش بوده است. امسال حدود ۵۵ درصد همکارانی که بازنشسته شده‌اند، اعلام آمادگی کرده‌اند که از بازنشستگی خود انصراف داده و در تأمین نیروی مورد نیاز کلاس‌های درس کمک کنند.

کاظمی ادامه داد: بخشی از کمبود نیروی انسانی از طریق حق‌التدریس همکاران، نیروهای طرح «امین» و نیروهای نهضتی جبران می‌شود، اما به‌کارگیری این نیروها فرآیندی دارد که نیازمند مجوز سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است. مکاتبات و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به عدم تطابق بخشی از نیروهای موجود با نیازهای فعلی آموزش‌وپرورش گفت: نیاز فعلی ما بیشتر در رشته‌هایی مانند ریاضی، فیزیک، شیمی، ادبیات و هنرستان‌ها و فنی‌وحرفه‌ای است، در حالی که بخش قابل توجهی از نیروهای موجود در حوزه ابتدایی هستند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: جمعیت دانش‌آموزی از مقطع ابتدایی به سمت متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان‌ها در حال حرکت است و در نتیجه نیاز نیروی انسانی در مقطع ابتدایی به تدریج کاهش پیدا می‌کند، اما در برخی رشته‌های متوسطه و فنی‌وحرفه‌ای با کمبود نیرو مواجه هستیم.

کاظمی تأکید کرد: استخدام نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش باید در چارچوب آزمون‌های استخدامی و قوانین مصوب انجام شود و این موضوع مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد.

وی درباره وضعیت مدارس آسیب‌دیده نیز گفت: در جریان حوادث اخیر، حدود یک هزار و چهار واحد آموزشی، اداری و اردوگاهی دچار آسیب شدند. واحدهای آموزشی که میزان آسیب آنها کمتر از ۷۰ درصد بود، بازسازی شده‌اند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: ۱۶ واحد آموزشی که به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده بودند، از جمله مدرسه شجره طیبه و مدارسی در شهرستان خمین و استان مرکزی و برخی استان‌های دیگر، با کمک‌های مردمی تأمین اعتبار شده و ساخت آنها در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این مدارس نیز برای مهر ۱۴۰۶ به چرخه آموزش‌وپرورش بازگردند.

وی با تأکید بر آمادگی مجموعه آموزش‌وپرورش برای آغاز سال تحصیلی گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت و بهسازی مدارس، استانداردسازی، هوشمندسازی، تأمین نیروی انسانی و توزیع کتاب‌های درسی، شرایط را برای آغاز یک سال تحصیلی حضوری و آرام فراهم کرده است.