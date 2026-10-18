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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

تعیین تکلیف بیش از ۵۱۸ هزار هکتار از اراضی غیرملی لرستان

تعیین تکلیف بیش از ۵۱۸ هزار هکتار از اراضی غیرملی لرستان

خرم‌آباد- مدیر امور اراضی لرستان از تعیین تکلیف بیش از ۵۱۸ هزار هکتار از اراضی غیرملی و مستثنیات قانونی مردم استان تا پایان شهریورماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در لرستان اظهار داشت: کمیسیون رفع تداخلات استان با هدف صیانت از منابع طبیعی و انفال و هم‌زمان رسیدگی به حقوق بهره‌برداران بخش کشاورزی فعالیت می‌کند و با تلاش کارشناسان و اعضای این کمیسیون، از ابتدای اجرای طرح تا پایان شهریورماه سال جاری، بیش از ۵۱۸ هزار هکتار از اراضی غیرملی و مستثنیات مردم در پلاک‌های ثبتی مختلف تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: بخشی از اراضی کشاورزی و مستثنیات قانونی مردم طی سال‌های گذشته با اراضی ملی تداخل داشت که این مسئله مشکلاتی را در زمینه صدور اسناد مالکیت و بهره‌برداری مناسب از زمین‌ها برای کشاورزان ایجاد کرده بود.

تعیین مرز اراضی ملی و مستثنیات با بررسی‌های کارشناسی

مدیر امور اراضی لرستان با بیان اینکه اجرای قانون رفع تداخلات نقش مهمی در شفاف‌سازی وضعیت مالکیت اراضی دارد، تصریح کرد: در این فرایند با استفاده از عکس‌های هوایی تاریخی، نقشه‌های دقیق و بازدیدهای میدانی، مرز اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم بررسی و مشخص می‌شود تا حقوق مالکان و بهره‌برداران مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود.

کردعلیوند ادامه داد: رفع این تداخلات می‌تواند موانع حقوقی پیش روی کشاورزان را کاهش دهد و زمینه فعالیت مطمئن‌تر آنان در عرصه تولید و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی را فراهم کند.

تثبیت مالکیت؛ زمینه‌ساز صدور اسناد کشاورزی

وی تعیین تکلیف اراضی غیرملی را مقدمه‌ای برای صدور اسناد تک‌برگ اراضی کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: تثبیت مستثنیات قانونی علاوه بر رفع بخشی از دغدغه‌های چندساله مالکان، می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی املاک و پیشگیری از اختلافات ملکی و تشکیل پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی کمک کند.

مدیر امور اراضی لرستان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک و مجموعه منابع طبیعی استان، همچنین از تلاش کارشناسان و کارکنان حوزه امور اراضی برای پیشبرد این طرح قدردانی کرد.

کردعلیوند در پایان تأکید کرد: روند رفع تداخلات تا تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده در استان ادامه خواهد داشت تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی، حقوق قانونی بهره‌برداران بخش کشاورزی تثبیت و امنیت حقوقی آنان تقویت شود.

کد مطلب 6981953

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