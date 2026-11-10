به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد محمد موجانی، رئیس کارگروه قرآن کریم کمیته فرهنگی اربعین، از تصویب سند جامع فعالیت‌های قرآنی اربعین حسینی در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: این سند با هدف انسجام‌بخشی، هماهنگی و ارتقای فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین و در طول سال تدوین شده است.

موجانی با تشریح روند تدوین و تصویب سند جامع فعالیت‌های قرآنی اربعین حسینی اظهار کرد: پیشنهاد و پیش‌نویس این سند در هفتادمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با موضوع بررسی برنامه‌های قرآنی اربعین مطرح شد و پس از آن، جلسات کارشناسی متعددی با حضور مسئولان و صاحب‌نظران قرآنی برگزار شد.

وی افزود: این جلسات با مشارکت کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم، شورای عالی قرآن، کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد اربعین و جمعی از خبرگان قرآنی برگزار شد و پیش‌نویس سند پس از بررسی‌های کارشناسی، به تأیید شورای عالی قرآن و کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم رسید.

رئیس کارگروه قرآن کریم کمیته فرهنگی اربعین ادامه داد: در مرحله بعد، این سند به کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ارجاع شد و طی چندین جلسه، مفاد آن با سند جامع فرهنگی اربعین، مصوب دفتر مقام معظم رهبری، تطبیق داده شد. پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی پیشنهادی برای طرح در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم ارسال شد.

موجانی با اشاره به تصویب این سند در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون خاطرنشان کرد: پس از طرح سند و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضا و صاحب‌نظران کمیسیون، سند جامع فعالیت‌های قرآنی اربعین حسینی به تصویب رسید.

وی در تشریح اهداف کلان این سند گفت: تبدیل مراسم اربعین حسینی به محیطی برای انس با قرآن کریم، نمایش پیوند دو ثقل گران‌بهای قرآن و عترت و ترویج و تبیین معارف وحیانی، از مهم‌ترین اهداف کلان این سند به شمار می‌رود.

هشت هدف راهبردی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی اربعین

رئیس کارگروه قرآن کریم کمیته فرهنگی اربعین با اشاره به اهداف خرد و راهبردهای پیش‌بینی‌شده در این سند اظهار کرد: تبلیغ مبانی قرآنی قیام عاشورای حسینی و تبیین گفتمان استکبارستیزی و مقاومت اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان قرآنی و هنر مقدس تلاوت قرآن کریم، از جمله محورهای مهم این سند است.

وی فراهم‌سازی زمینه انس و آشنایی زائران با مفاهیم و معارف قرآن، دعاها و زیارات در مسیر اربعین و گفتمان‌سازی برای ترویج سبک زندگی قرآنی و موحدانه را از دیگر اهداف این سند برشمرد.

موجانی ارتقای نقش موکب‌ها به‌عنوان پایگاه‌های قرآنی، بهره‌گیری از ظرفیت قاریان، حافظان، هنرمندان، مبلغان و نخبگان قرآنی ملل مختلف برای ایجاد نشاط معنوی و پاسخ‌گویی به انتظارات و نیازهای معنوی زائران با سنین، سطوح فرهنگی و ملیت‌های گوناگون را از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این سند عنوان کرد.

وی افزود: نمایش و تقویت همگرایی و وحدت اسلامی با محوریت قرآن کریم به‌عنوان ریسمان مستحکم الهی، شبکه‌سازی میان فعالان قرآنی با استفاده از ظرفیت قاریان، نخبگان قرآنی و هنری و فناوری‌های نوین و همچنین استمرار فعالیت‌های قرآنی در طول سال و پیوند دادن این فعالیت‌ها با مراسم اربعین، از دیگر اهداف مهم سند جامع فعالیت‌های قرآنی اربعین است.

انسجام فعالیت‌های قرآنی در اربعین و مناسبت‌های سالانه

موجانی در پایان با تأکید بر اهمیت تصویب این سند تصریح کرد: تصویب سند جامع فعالیت‌های قرآنی اربعین می‌تواند زمینه‌ساز انسجام و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در عرصه قرآن کریم شود و به توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های قرآنی، هم در ایام اربعین و هم در سایر مناسبت‌های قرآنی در طول سال، کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای مفاد این سند، زمینه مشارکت گسترده‌تر قاریان، حافظان، فعالان و نخبگان قرآنی از ملت‌های مختلف اسلامی در خدمت به زائران و گسترش معارف قرآن کریم در پرتو نهضت حضرت سیدالشهدا(ع) فراهم شود.