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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۹

طرح جامع گردشگری دریاچه الندان تدوین شود

طرح جامع گردشگری دریاچه الندان تدوین شود

ساری- استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های گردشگری دریاچه آب‌بندان الندان در بخش چهاردانگه، تدوین طرح جامع توسعه این منطقه را گامی مهم برای جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی صبح دوشنبه در جلسه پیگیری طرح‌های توسعه‌ای بخش چهاردانگه و بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این منطقه، بر لزوم تدوین برنامه‌ای جامع و اصولی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی دریاچه الندان تأکید کرد.

وی با اشاره به قابلیت‌های گردشگری این آب‌بندان اظهار کرد: دریاچه الندان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی مازندران به شمار می‌رود که با برنامه‌ریزی هدفمند و فراهم‌کردن زیرساخت‌های موردنیاز، می‌توان از آن در مسیر رونق اقتصادی منطقه، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت جاذبه‌های گردشگری استان بهره گرفت.

استاندار مازندران با بیان اینکه توسعه این ظرفیت نیازمند مدیریت یکپارچه و تصمیم‌گیری هماهنگ است، افزود: باید متولی مشخصی برای مدیریت و ساماندهی دریاچه الندان تعیین شود تا اقدامات اجرایی، نحوه بهره‌برداری و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه در چارچوبی منسجم و با اهداف روشن دنبال شود.

یونسی‌رستمی همچنین تهیه کتابچه طرح جامع دریاچه الندان را ضروری دانست و تصریح کرد: در این طرح باید موضوعاتی همچون شیوه مدیریت، ظرفیت‌های گردشگری، نحوه بهره‌برداری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و الزامات اجرایی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مشخص شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی منطقه خاطرنشان کرد: دریاچه الندان علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، دارای کارکرد کشاورزی و نقش مهمی در تأمین و مدیریت منابع آب است؛ ازاین‌رو هرگونه برنامه توسعه‌ای باید با حفظ کارکرد اصلی آب‌بندان، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و توجه به اصول توسعه پایدار همراه باشد.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بیان کرد: بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های الندان مستلزم برنامه‌ریزی جامع، تعیین مسئولیت‌ها، مدیریت منسجم و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب ضوابط مشخص است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه توسعه متوازن بخش چهاردانگه را فراهم کند.

یونسی‌رستمی در ادامه، بهره‌مندی مردم منطقه از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی طرح‌های گردشگری را از اهداف اصلی این برنامه‌ها دانست و گفت: توسعه گردشگری زمانی اثربخش خواهد بود که ضمن حفاظت از طبیعت و منابع خدادادی، به ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش درآمد خانوارهای منطقه منجر شود.

وی تأکید کرد: منافع حاصل از سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری دریاچه الندان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم بومی نیز سهم مؤثری از فرصت‌های ایجادشده داشته باشند و این ظرفیت طبیعی در مسیر توسعه پایدار و ارتقای معیشت جوامع محلی مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6982260

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