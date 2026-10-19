به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به جایگاه ویژه همدان در منظومه تمدنی کشور اظهار کرد: باید این مزیت‌های ارزشمند تقویت شده و جریانی اثر بخش در این حوزه ایجاد شود.

وی با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب که همدان را «مرکز همه ارزش‌های تمدنی کشور» توصیف کرده‌اند، تصریح کرد: این تعبیر گویای آن است که همدان فقط یک شهر تاریخی نیست بلکه در طول تاریخ این سرزمین، کانون علم، دین، جهاد و هنر بوده و همین پیشینه درخشان مسئولیت ما را در پاسداشت و تقویت این جایگاه دوچندان می‌کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که با هجمه‌های بیگانگان مواجه هستیم، تبیین و تقویت فرهنگ مقاومت از ملزومات حیاتی جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: حوادث بزرگ و کوچکی در تاریخ کشور رخ داده که هویت فرهنگی ما را شکل داده است و ضرورت دارد این اصالت فرهنگی ایرانی، اسلامی و شیعی در تولیدات هنری منعکس شده و با زبان هنر به نسل‌های جدید منتقل شود.

رضایی همچنین با اشاره به وظایف مدیریت شهری در قبال تشکل‌های غیردولتی فعال حوزه فرهنگ گفت: حمایت از این تشکل‌ها رسالت مدیریت شهری است تا ظرفیت‌های فرهنگی شهر در میان تحولات روز کمرنگ نشود و از این ابزارها برای صیانت از پایایی فرهنگی بهره‌برداری شود.

وی با ابراز نگرانی نسبت به کاهش نرخ فرزند آوری در همدان در مقایسه با سایر استان‌ها، تاکید کرد: شهرداری باید در حوزه جوانی جمعیت اقدامات جدی در زمینه فضاسازی و تبلیغات شهری انجام دهد تا بر نگرش‌ها و دیدگاه‌های عمومی اثرگذار باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه این جلسه با صراحت از وجود قصور در معرفی ظرفیت‌های شهر همدان انتقاد کرد و گفت: برای نمونه هگمتانه به ثبت جهانی رسید که از افتخارات بزرگ تاریخ همدان است اما متاسفانه به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جذب گردشگر عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم.

محمود مسگریان با تاکید بر اینکه جذب گردشگران نیازمند بهره‌گیری حداکثری از ابزارهای تبلیغاتی است، افزود: هر میزان هزینه‌ای که برای معرفی همدان صرف شود ناچیز است چراکه این اعتبارات در واقع سرمایه‌گذاری مطمئنی برای آینده این شهر تاریخی محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مقوله جوانی جمعیت یادآور شد: در این زمینه باید از شیوه‌های متنوع تبلیغی از جمله هنر فیلم‌سازی برای تشویق مردم به فرزند آوری استفاده شود و در تولید آثار سینمایی مرتبط با این حوزه بهره‌گیری از نمادهای شاخص همدان مورد توجه قرار گیرد.