رحمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز این رویداد اظهار کرد: المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای همزمان با هفته تربیت بدنی با حضور دانش‌آموزان ورزشکار و مسئولان کشوری و استانی در سالن ورزشی امید آموزشگاه شهید عبداللهی محله مهرآباد ایلام آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این المپیاد افزود: هدف از برپایی این آیین، آغاز رسمی رقابت‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای در سراسر استان است تا دانش‌آموزان در محیطی پرنشاط به رقابت با یکدیگر بپردازند.

محمدی تصریح کرد: در این طرح، دانش‌آموزان در آموزشگاه‌های خود در رشته‌های گوناگون به رقابت می‌پردازند و برترین‌ها پس از کسب نتایج مطلوب، به مراحل بالاتر راه می‌یابند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر پایه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این المپیاد در همه شهرستان‌ها و بخش‌های استان و در چهار مرحله مدرسه‌ای، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان، افزایش شور و نشاط در مدارس و ترویج سبک زندگی سالم در میان نسل آینده دارد.