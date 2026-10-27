به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌آبادی عصر سه شنبه در دیدار جمعی از هنرمندان عکاس کشور با تولیت مسجد مقدس جمکران، با اشاره به ظرفیت هنر عکاسی در ثبت رویدادهای تاریخی و انتقال مفاهیم فرهنگی و اعتقادی اظهار کرد: عکاسان با ثبت لحظه‌های ماندگار، نقش مهمی در روایت تاریخ ایفا می‌کنند و آثار آنان می‌تواند در تبیین واقعیت‌ها و انتقال پیام‌های اثرگذار به جامعه نقش‌آفرین باشد.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر نقش عکس در جهاد تبیین افزود: تصویر ثبت‌شده از دیدار همافران با امام خمینی (ره) از جمله نمونه‌هایی است که اهمیت عکاسی در روایت رویدادهای تاریخی و انتقال پیام را نشان می‌دهد.



وی با اشاره به ظرفیت‌های عکاسی در حوزه مهدویت و انتظار بیان کرد: در این عرصه می‌توان با بهره‌گیری از زبان تصویر، مفاهیم مرتبط با امام زمان (عج)، جامعه منتظر و آرمان‌های مهدوی را در قالب آثار هنری ارائه کرد و زمینه توجه بیشتر به این موضوعات را فراهم آورد.



حسین‌آبادی با اشاره به فرصت باقی‌مانده تا نیمه شعبان گفت: با توجه به اینکه حدود سه ماه تا این مناسبت فرصت داریم، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای ویژه در حوزه عکاسی طراحی شود تا هنرمندان بتوانند با نگاه خلاقانه، موضوعات مرتبط با مهدویت را به تصویر بکشند.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با تشریح پیشنهاد برگزاری جشنواره عکاسی مهدوی اظهار کرد: محور این رویداد می‌تواند مفاهیم مطرح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب، به‌ویژه آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی باشد و هفت گام مورد اشاره در این بیانیه نیز می‌تواند در طراحی موضوعات جشنواره مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: در این رویکرد، هدف صرفاً پرداختن به موضوعات مرتبط با امام زمان (عج) نیست، بلکه باید جلوه‌های عینی جامعه مهدوی و زمینه‌های شکل‌گیری چنین جامعه‌ای نیز در آثار عکاسان بازتاب پیدا کند.



حسین‌آبادی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه هنرمندان خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره در آستانه نیمه شعبان می‌تواند فرصتی برای تولید آثار متفاوت در حوزه مهدویت باشد و در صورت توافق و همراهی هنرمندان، امکان برنامه‌ریزی برای اجرای آن فراهم خواهد شد.



وی همچنین پیشنهاد کرد تجربه عکاسی از برنامه‌ها و رویدادهای نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران، بلوار پیامبر اعظم (ص) و شهر قم بار دیگر مورد توجه قرار گیرد تا مجموعه‌ای از تصاویر این مناسبت در قالب یک برنامه مشخص ثبت و ارائه شود.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز عکاسان در جریان جشن بزرگ شب و روز نیمه شعبان به ثبت تصاویر پرداخته بودند و بخشی از آثار تولیدشده در برنامه‌های تصویری به نمایش درآمده بود، هرچند مجموعه تصاویر مورد اشاره در آن برنامه با آثار دیگری که به کتاب تبدیل شده بودند، متفاوت بود.



نیمه شعبان فرصتی برای ثبت رویدادهای ماندگار است



حسین‌آبادی با اشاره به ظرفیت گسترده رویدادهای نیمه شعبان برای فعالیت عکاسان تصریح کرد: برنامه‌های این ایام در مسجد مقدس جمکران، بلوار پیامبر اعظم (ص) و دیگر نقاط شهر قم می‌تواند موضوع مناسبی برای ثبت آثار تصویری باشد و با مشارکت هنرمندان، اتفاقی ویژه در عرصه عکاسی رقم بخورد.



وی با بیان اینکه پیشنهادهای مطرح‌شده در مرحله ارائه اولیه قرار دارند، گفت: دیدگاه‌ها و نظرات عکاسان و پیشکسوتان این حوزه نیز در ادامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا زمینه اجرای برنامه‌ای متناسب با ظرفیت‌های هنری و فرهنگی فراهم شود.



معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نشست‌های اخیر با گروه‌های مختلف هنری اشاره کرد و افزود: در هفته‌های گذشته نشست‌هایی با حضور اهالی سرود انقلابی، موسیقی، تئاتر، سینما، ورزش باستانی، نقاشی و هنرهای تجسمی در مسجد مقدس جمکران برگزار شده و این نشست‌ها با هدف ارتباط و گفت‌وگو با فعالان رشته‌های مختلف هنری برگزار شده‌اند.