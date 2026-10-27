به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب سازمند، در سفر به شهرستان بم با تاکید بر اهمیت موضوع مسکن در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: فرآیند واگذاری زمین‌ها در دو حوزه تأمین مسکن و حمایت از خانواده‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی جدید، افزودبرای متقاضیانی که توان مالی کافی ندارند، امکان استفاده از تسهیلات و طرح‌های حمایتی فراهم است تا فرآیند خانه‌دار شدن شهروندان بمی سرعت یابد.

وی همچنین در پاسخ به نیازهای توسعه‌ای منطقه ادامه داد: در بخش روستایی، شناسایی دقیق نیازهای عمرانی و زیرساختی برای تخصیص درست اعتبارات ضروری است و در سطح شهری، تلاش می‌شود زمین‌های آماده‌سازی شده با سرعت بیشتری به متقاضیان واگذار شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان همچنین بر ضرورت جلوگیری از بازگشت اعتبارات در منطقه شرق استان کرمان و استفاده از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای پیشبرد پروژه‌های مسکن تأکید کرد.

تسهیلات جدید و مدیریت اعتبارات

سازمند، با اشاره به وضعیت مسکن در استان کرمان اعلام کرد: نرخ ساخت‌وساز مسکن در استان کرمان به ۷۰ درصد رسیده که نسبت به میانگین کشوری (۵۷ درصد) بسیار بالاتر بوده و نشان‌دهنده رتبه پیشرو استان در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به توافق‌نامه‌های جدید، به‌ویژه با بانک رسالت، اعتبارات بخش مسکن افزایش یافته و در برخی بخش‌ها، هزینه ساخت تا حدود ۹۰۰ میلیون تومان تامین شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای خانوارها در دهک‌های ۱ تا ۴، با در نظر گرفتن اعتبارات جدید، مبالغ تسهیلاتی تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان قابل پیش‌بینی است که فشار اقساط را نسبت به مبالغ قبلی کاهش می‌دهد.

تأکید بر نقش دهیاران و بخشداری‌ها

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بازگشت اعتبارات، از دهیاران و مسئولان محلی خواست تا با سرعت بیشتری پرونده متقاضیان را تکمیل و به بنیاد معرفی کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم بیشترین جذب را در سال جاری داشته باشیم و بتوانیم در سال‌های آتی نیز اعتبارات بیشتری جذب کنیم، شناسایی دقیق متقاضیان از طریق دهیاران امری حیاتی است.

سازمند، گفت: تاکنون بالغ بر ۱۹ هزار قطعه زمین در راستای نهضت ملی مسکن شناسایی و در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح واگذاری زمین ۹۹ ساله افزود: ما آمادگی کامل برای واگذاری زمین‌ها در قالب طرح‌های جوانی جمعیت و معیشت را داریم ، حتی برای اقشاری که توانایی پرداخت نقدی زمین را ندارند، راهکارهایی در دستور کار داریم تا از ظرفیت زمین‌های موجود برای رفع نیاز مسکن استفاده شود.

بهبود زیرساخت‌های روستایی و آسفالت

مدیرکل بنیاد مسکن کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت، از اجرای بیش از ۳ میلیون متر مربع آسفالت در سال گذشته خبر داد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش این میزان در سال جاری، خواستار شناسایی فوری روستاهایی شد که تاکنون از خدمات آسفالت بهره‌مند نشده‌اند.

وی تأکید کرد: من از مدیران خواسته‌ام ظرف یک هفته جمع‌بندی نهایی مناطق محروم و فاقد آسفالت انجام شود تا بتوانیم برای تخصیص اعتبار ویژه به این مناطق تصمیم‌گیری کنیم.