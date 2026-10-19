کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی از احتمال وقوع رگبارهای موقتی باران، رعدوبرق و وزش باد به نسبت شدید تا شدید در برخی مناطق استان حکایت دارد.

وی افزود: در مناطق مستعد، وزش باد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک شود و کاهش دمای هوا نیز از دیگر پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده برای استان است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، از شهروندان و گردشگران خواست از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی، از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.

نوروزی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی تصریح کرد: تغییرات شرایط جوی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان، می‌تواند خطراتی برای طبیعت‌گردان و کوهنوردان به همراه داشته باشد؛ بنابراین لازم است شهروندان پیش از برنامه‌ریزی برای سفرها و فعالیت‌های خارج از منزل، آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند.

وی همچنین بر رعایت نکات ایمنی در زمان وزش باد شدید و وقوع بارش‌های رگباری تأکید کرد و از مردم خواست با توجه به شرایط جوی، از حضور در مناطق پرخطر و مسیرهای مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب خودداری کنند.