کتاب «آرزو شدی» در یکی از تجمعات مردمی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب روایتی مستند از زندگی شهیده معصومه کرباسی است که بر پایه اسناد، گفته‌ها و مستندات واقعی تدوین شده است. به گفته نویسنده، عناصر داستانی به‌کاررفته در اثر صرفاً برای تقویت فضای روایت بوده و تغییری در واقعیت رخدادها ایجاد نکرده‌اند.

کوه‌کن در نگارش این کتاب از دست‌نوشته‌ها و دفترهای شخصی شهیده کرباسی نیز بهره برده است؛ یادداشت‌هایی که به‌دلیل روحیه منظم و هدفمند او، بخش ارزشمندی از محتوای کتاب را شکل داده‌اند. بخشی از مطالب اثر بر اساس همین نوشته‌ها و برنامه‌ریزی‌های شخصی شهیده کرباسی تنظیم شده است.

با این حال، محدودیت در گفت‌وگو با برخی از نزدیکان شهیده کرباسی، به‌ویژه افرادی در لبنان، و همچنین حاضر نشدن برخی دوستان و اعضای خانواده او، از جمله فرزندانش، برای مصاحبه، موجب شده است که بخشی از خاطرات و ابعاد زندگی او در کتاب کمتر بازتاب پیدا کند.

بر اساس روایت ارائه‌شده در این اثر، شهیده معصومه کرباسی در زندگی شخصی خود هدفمند بود و تلاش‌ها و برنامه‌هایش را در مسیر تقرب به خداوند تعریف می‌کرد؛ رویکردی که در دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های شخصی او نیز نمود دارد. او افزون بر توجه به رشد فردی، برای رشد و تعالی اطرافیان خود نیز اهمیت قائل بود.

از دیگر ابعاد زندگی شهیده کرباسی که در این کتاب به آن پرداخته شده، فعالیت‌های فرهنگی اوست. وی فرمانده بخش عربی مؤسسه استاد محمد شجاعی بود و با ترجمه گزیده سخنرانی‌های این استاد به زبان عربی و انتشار آن‌ها در قالب کلیپ، تلاش می‌کرد پیام‌های اخلاقی و معرفتی را در دسترس مخاطبان عرب‌زبان قرار دهد.

کتاب «آرزو شدی» با تکیه بر اسناد، یادداشت‌های شخصی و روایت‌های مرتبط با زندگی شهیده معصومه کرباسی، می‌کوشد تصویری از اهداف، دغدغه‌ها و فعالیت‌های فردی و فرهنگی او ارائه دهد.

کتاب «آرزو شدی» نوشته طاهره کوه‌کن به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.