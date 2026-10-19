فخرانی: شکارچی غیرمجاز در راز و جرگلان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، حمید فخرانی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان راز و جرگلان با همکاری نیروی انتظامی، در جریان گشت و کنترل مناطق، یک متخلف شکار غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این مأموریت، لاشه دو قطعه کبک وحشی، یک قبضه سلاح شکاری دولول متعلق به غیر و تعدادی فشنگ از متخلف کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: پس از تنظیم صورت‌جلسه تخلف و تکمیل مستندات قانونی، پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید.

فخرانی در پایان با تأکید بر تداوم گشت‌های نظارتی در مناطق تحت مدیریت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام قانونی صورت گیرد.