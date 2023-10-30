دو شکارچی متخلف در بجنورد دستگیر شدند

حمید فخرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد در ارتفاعات روستای کلاته سهراب تا تخت میرزا دو نفر شکارچی متخلف دستگیر شدند.

رییس اداره محیط زیست بجنورد تصریح کرد: این متخلفین اقدام به شکار پرندگان وحشی کبک، کبوتر وحشی و چکاوک شاخدار کرده بودند.

وی در ادامه افزود: از متخلفین یک قبضه اسلحه شکاری دولول، یک قبضه اسلحه شکاری تک لول، ۳۱ فشنگ ساچمه زنی، ۵ فشنگ غیر مجاز چهارپاره، دو دستگاه دوربین شکاری، دو تخته پرد مخصوص شکار کبک، دو عدد پروژکتور، دو تیغه چاقو و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

فخرانی در پایان اظهار داشت: اداره حفاظت محیط زیست بجنورد از کلیه شهروندان گرانقدر و دوستداران و حامیان محیط زیست درخواست می‌کند به منظور حفظ گونه‌های با ارزش جانوری و تنوع زیستی استانمان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه تلفنی ۱۵۴۰ و یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.