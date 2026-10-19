  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

برداشت ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی از مزارع قزوین

برداشت ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی از مزارع قزوین

قزوین- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین از برداشت سیب‌زمینی در ۲۲۰ هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول امسال از ۱۵ هزار تن فراتر برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، اظهار کرد: امسال ۳۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته که تاکنون از ۲۲۰ هکتار آن برداشت انجام شده و عملیات برداشت در سایر مزارع ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی از مزارع برداشت شده است و بر اساس برآوردها، با تکمیل عملیات برداشت، میزان تولید این محصول در استان به بیش از ۱۵ هزار تن خواهد رسید.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: آبیاری مزارع سیب‌زمینی استان به‌طور کامل با استفاده از روش‌های نوین انجام می‌شود؛ رویکردی که با هدف افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آبی دنبال شده است.

جلیلوند با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان آوج در تولید این محصول خاطرنشان کرد: اقلیم سرد این شهرستان شرایط مناسبی برای کشت سیب‌زمینی فراهم کرده و آوج از مناطق مستعد استان در این زمینه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6982477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها