به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، اظهار کرد: امسال ۳۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته که تاکنون از ۲۲۰ هکتار آن برداشت انجام شده و عملیات برداشت در سایر مزارع ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۹ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی از مزارع برداشت شده است و بر اساس برآوردها، با تکمیل عملیات برداشت، میزان تولید این محصول در استان به بیش از ۱۵ هزار تن خواهد رسید.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: آبیاری مزارع سیب‌زمینی استان به‌طور کامل با استفاده از روش‌های نوین انجام می‌شود؛ رویکردی که با هدف افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آبی دنبال شده است.

جلیلوند با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان آوج در تولید این محصول خاطرنشان کرد: اقلیم سرد این شهرستان شرایط مناسبی برای کشت سیب‌زمینی فراهم کرده و آوج از مناطق مستعد استان در این زمینه به شمار می‌رود.