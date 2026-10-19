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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۶

مزارع الگویی در خوزستان راه‌اندازی شد

مزارع الگویی در خوزستان راه‌اندازی شد

اهواز - رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اجرای برنامه‌های ترویجی گفت: طرح مزارع الگویی در ۱۷۰ نقطه از استان برای افزایش بهره‌وری کشاورزی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح اهداف این طرح اظهار کرد: اجرای مزارع الگویی در قالب برنامه‌ای سه‌ساله تنظیم شده است که کاهش ۲۰ درصدی فاصله میانگین عملکرد میان واحدهای اصلی و تابعی و افزایش ۱۰ درصدی عملکرد کل مزارع هر منطقه را هدف‌گذاری می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: کمیته استانی این طرح از ابتدای تابستان تشکیل شد و ۱۷۰ مزرعه الگویی شامل ۱۲۰ مزرعه گندم، ۱۹ مزرعه کلزا، ۱۱ مزرعه جو، ۷ مزرعه برنج، ۶ مزرعه ذرت علوفه‌ای، ۶ مزرعه چغندر و یک مزرعه سیب‌زمینی در استان جانمایی شده و یک هزار و ۶۱۴ مزرعه تابعی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

وی، آموزش و ترویج را مهم‌ترین ابزار اقتصادی‌کردن تولید دانست و تصریح کرد: آموزش‌ها به صورت مکان‌محور و در راستای هوشمندسازی در اختیار واحد پایش قرار می‌گیرد تا نواقص آموزشی به سرعت ترمیم شود و کمیته تعیین محتوا نیز اطلاعات را به‌طور مستمر در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.

سلطانی کاظمی بر ضرورت کشاورزی دقیق و داده‌محور تأکید کرد و گفت: اندازه‌گیری دقیق میزان مصرف آب، کود و نهاده‌ها در هر مزرعه ضرورتی جدی است و تنها با داده‌های کمّی می‌توان کاهش خلأ عملکرد را محقق کرد، ضمن اینکه در برخی اراضی به دلیل نبود پتانسیل لازم، توصیه به کشت صورت نمی‌گیرد.

کد مطلب 6982258

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