به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح اهداف این طرح اظهار کرد: اجرای مزارع الگویی در قالب برنامه‌ای سه‌ساله تنظیم شده است که کاهش ۲۰ درصدی فاصله میانگین عملکرد میان واحدهای اصلی و تابعی و افزایش ۱۰ درصدی عملکرد کل مزارع هر منطقه را هدف‌گذاری می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: کمیته استانی این طرح از ابتدای تابستان تشکیل شد و ۱۷۰ مزرعه الگویی شامل ۱۲۰ مزرعه گندم، ۱۹ مزرعه کلزا، ۱۱ مزرعه جو، ۷ مزرعه برنج، ۶ مزرعه ذرت علوفه‌ای، ۶ مزرعه چغندر و یک مزرعه سیب‌زمینی در استان جانمایی شده و یک هزار و ۶۱۴ مزرعه تابعی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

وی، آموزش و ترویج را مهم‌ترین ابزار اقتصادی‌کردن تولید دانست و تصریح کرد: آموزش‌ها به صورت مکان‌محور و در راستای هوشمندسازی در اختیار واحد پایش قرار می‌گیرد تا نواقص آموزشی به سرعت ترمیم شود و کمیته تعیین محتوا نیز اطلاعات را به‌طور مستمر در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.

سلطانی کاظمی بر ضرورت کشاورزی دقیق و داده‌محور تأکید کرد و گفت: اندازه‌گیری دقیق میزان مصرف آب، کود و نهاده‌ها در هر مزرعه ضرورتی جدی است و تنها با داده‌های کمّی می‌توان کاهش خلأ عملکرد را محقق کرد، ضمن اینکه در برخی اراضی به دلیل نبود پتانسیل لازم، توصیه به کشت صورت نمی‌گیرد.