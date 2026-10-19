به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زیدآبادی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بهسازی راه‌های فرعی و روستایی استان قم اظهار کرد: در قالب یک طرح پیمانی و با تأمین اعتبار از محل منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عملیات اجرای روکش آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل در بیش از ۳۸ کیلومتر از محورهای هدف به پایان رسیده و این مسیرها به بهره‌برداری رسیده‌اند.



وی با بیان اینکه انتخاب مسیرهای مشمول طرح بر اساس بررسی‌های میدانی و کارشناسی انجام شده است، افزود: پس از ارزیابی وضعیت راه‌های فرعی و روستایی استان، مقرر شد متناسب با شرایط هر محور و نوع رویه موجود، عملیات اجرای آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل انجام شود تا از سطح راه‌ها در برابر عوامل آسیب‌زا محافظت شود.



معاون فنی و راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه را بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح با هدف صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و بهبود وضعیت محورهای فرعی و روستایی در دستور کار قرار گرفت.



چهار محور روستایی زیر پوشش طرح قرار گرفت



زیدآبادی با تشریح مسیرهای بهسازی‌شده بیان کرد: محور تاج خاتون به طول هشت کیلومتر، محور جنداب به طول هشت کیلومتر، محور جنت‌آباد به طول ۱۰ کیلومتر و محور حاج خلیل به طول ۱۲ کیلومتر، از جمله مسیرهایی هستند که عملیات اجرای روکش آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل در آن‌ها انجام شده است.



وی با اشاره به اهمیت راه‌های استان قم در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی قم و قرار گرفتن آن در مسیر ارتباطی ۱۷ استان با مرکز کشور، جایگاه ویژه‌ای به راه‌های این استان بخشیده و ضرورت نگهداری مستمر از این زیرساخت‌ها را افزایش داده است.



زیدآبادی افزود: راه‌های اصلی، فرعی و روستایی قم به دلیل موقعیت کریدوری استان و حجم تردد خودروها با ترکیب‌های مختلف ترافیکی، نیازمند توجه مستمر در زمینه نگهداری، صیانت و ارتقای کیفیت ساختاری هستند.



وی ادامه داد: محورهای فرعی و روستایی نیز به‌عنوان بخش مهمی از شبکه ارتباطی استان، در جابه‌جایی کالا و مسافر و تأمین نیازهای عمومی نقش دارند و اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با شرایط این مسیرها می‌تواند به حفظ کارکرد و دوام زیرساخت‌های جاده‌ای کمک کند.



چیپ‌سیل از نفوذ آب به روسازی جلوگیری می‌کند



معاون فنی و راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در تشریح ویژگی‌های فنی آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل گفت: این روش با پخش یک لایه قیری روی سطح راه و توزیع بلافاصله سنگدانه‌ها اجرا می‌شود و سپس با عبور غلتک، سنگدانه‌ها در لایه قیری مستقر می‌شوند.



وی افزود: با توجه به نوع خرابی‌های موجود در سطح راه و میزان ترافیک عبوری، امکان اجرای این روش در چند لایه وجود دارد و نوع سنگدانه‌ها و مواد قیری نیز می‌تواند متناسب با شرایط مسیر انتخاب شود.



زیدآبادی با اشاره به کارکرد حفاظتی این شیوه بیان کرد: چیپ‌سیل به‌عنوان یک لایه پوششی، از نفوذ آب به لایه‌های روسازی جلوگیری می‌کند، امکان پوشاندن ترک‌های کوچک سطح راه را فراهم می‌سازد و با بهبود اصطکاک سطح، به ارتقای شرایط حرکتی در مسیر کمک می‌کند.



وی با تأکید بر اهمیت انتخاب روش مناسب برای نگهداری راه‌ها اظهار کرد: اجرای عملیات حفاظتی متناسب با وضعیت هر محور، از جمله اقداماتی است که در قالب طرح‌های عمرانی زودبازده و زمان‌مند مورد توجه قرار می‌گیرد.



چیپ‌سیل روشی اقتصادی و سریع برای نگهداری راه‌هاست



زیدآبادی از صرفه اقتصادی، سرعت اجرا و نداشتن آلایندگی زیست‌محیطی به‌عنوان ویژگی‌های مهم آسفالت حفاظتی چیپ‌سیل نام برد و گفت: این روش با ایجاد پوشش محافظ روی سطح راه، امکان صیانت از روسازی و جلوگیری از نفوذ آب را فراهم می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش محورهای فرعی و روستایی در شبکه حمل‌ونقل، نگهداری اصولی از این مسیرها و اجرای عملیات حفاظتی متناسب با شرایط آن‌ها، از محورهای مهم فعالیت‌های راهداری در استان قم به شمار می‌رود.