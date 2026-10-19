قاچاقچی سیگار در تاکستان ۱۶ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده حمل و نگهداری ۸ هزار و ۸۰۰ بسته سیگار خارجی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان بررسی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مستندات پرونده، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط سیگارهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی ادامه داد: متخلف به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال جریمه معادل ارزش ریالی کالا و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه معادل ارزش خودرو محکوم شد که مجموع جزای نقدی تعیین‌شده برای این پرونده به ۱۶ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال می‌رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان گفت: با خریدوفروش، حمل‌ونقل و نگهداری کالا خارج از ضوابط قانونی، به‌ویژه قاچاق کالاهای دخانی و تقلبی، برخورد می‌شود.



