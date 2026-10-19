مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: بر اساس مصوبات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۴، با رعایت سقف ۱۵ ماه، تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: مطابق مقررات، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین جوایز و مشوق‌های صادراتی، متناسب با میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خواهد بود؛ ازاین‌رو، پایبندی به تعهدات ارزی در بهره‌مندی از این امتیازات اهمیت دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان با تأکید بر اینکه مهلت اعلام‌شده قابل تمدید نیست، از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خواست با آگاهی از ضوابط مربوط، تعهدات ارزی خود را در مهلت مقرر ایفا کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در برخورداری از معافیت‌های مالیاتی جلوگیری شود.

کرماجانی در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق مقررات مالیاتی و افزایش آگاهی مؤدیان و فعالان اقتصادی از تکالیف قانونی تأکید کرد.