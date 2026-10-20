مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شد؛ تمدیدی که بر اساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول معافیت‌های مالیاتی خواهد بود.

بر اساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به بند (۱) مصوبات چهل‌ویکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ با رعایت سقف ۱۵ ماهه تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شده است.

در این ابلاغیه تأکید شده است که تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۵ به‌عنوان مهلت نهایی ایفای تعهدات ارزی تعیین شده و تمدید مجدد آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین بر اساس مفاد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات و نیز جوایز و مشوق‌های صادراتی، متناسب با میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خواهد بود.

بر این اساس، میزان پایبندی صادرکنندگان به تعهدات ارزی، در برخورداری آنان از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مرتبط با صادرات مؤثر است.

سازمان امور مالیاتی کشور در پایان این ابلاغیه از ادارات کل امور مالیاتی خواسته است مفاد آن را به مأموران مالیاتی ذی‌ربط و ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی کنند.