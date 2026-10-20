به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، ما روی این درمان‌های راحت حساب می‌کنیم تا به ما کمک کنند روزهای کاری طاقت‌فرسا را به راحتی پشت سر بگذاریم، با برنامه‌های خانوادگی شلوغ همراه باشیم و ناراحتی‌های جسمی را از زندگی فعال خود دور نگه داریم.

با این حال، متخصصان پزشکی هشدار می‌دهند که تکیه بیش از حد بر این راه‌حل‌های سریع می‌تواند عواقب جدی و ناخواسته‌ای را ایجاد کند. از آنجا که سیستم فیلتر داخلی ما به طور خستگی‌ناپذیری شبانه‌روزی برای تمیز کردن خون و تعادل مایعات ضروری کار می‌کند، تقریباً هر چیزی که مرتباً می‌بلعیم در نهایت از ساختارهای سلولی ظریف آن عبور می‌کند. وقتی داروهای معمول بیش از حد، در دوزهای بالا یا در کنار سایر درمان‌های استاندارد مصرف شوند، مدت‌ها قبل از اینکه حتی یک علامت هشدار فیزیکی را تجربه کنید، شروع به ایجاد آسیب‌های خاموش و تجمعی می‌کنند.

ایبوپروفن، آن داروی اصلی کابینت دارو که در همه جا وجود دارد و باعث آسیب کلیوی بی‌سروصدا می‌شود، است.

در حالی که میلیون‌ها نفر برای مدیریت دردهای روزمره به داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) متکی هستند، متخصصان پزشکی هشدار می‌دهند که مصرف بیش از حد ایبوپروفن یک خطر فوری و پنهان ایجاد می‌کند.

دکتر «جنیفر لینهان»، متخصص اورولوژی، می گوید: «من سالانه چندین بیمار را می‌بینم که با مصرف بیش از حد ایبوپروفن، آسیب قابل توجهی به کلیه‌هایشان وارد شده است.»

مسئله اصلی به فیزیولوژی پایه انسان و دینامیک مایعات بدن برمی‌گردد. دکتر لینهان توضیح داد که ایبوپروفن جریان خون به کلیه‌ها را محدود می‌کند. وقتی جریان خون به طور قابل توجهی از سطح طبیعی پایین‌تر می‌آید، بافت ظریف کلیه از اکسیژن حیاتی و مواد مغذی ضروری محروم می‌شود و به سرعت منجر به آسیب حاد یا زخم داخلی دائمی می‌شود.

این تهدید زمانی که ایبوپروفن با سایر داروهای روزانه همراه می‌شود، بیشتر آشکار می‌شود. مطالعات روی استفاده همزمان از ایبوپروفن، یک دیورتیک (داروی ادرارآور) و یک مهارکننده ACE یا ARB، نشان داده است که مصرف ایبوپروفن در کنار این داروهای فشار خون بالا، خطر آسیب حاد کلیه را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، و تحقیقات کلاسیک تا 31 درصد خطر بیشتر را ذکر می‌کنند. این تداخل خطرناک، طوفانی کامل از کاهش جریان خون و تغییر شدید فشار مایعات ایجاد می‌کند، و در صورت مصرف منظم داروهای قلب یا فشار خون، احتیاط بیشتری را میطلبد.

در حالی که ایبوپروفن یک عامل پنهان است، انتخاب‌های غذایی روزانه و عادات سبک زندگی معمول نیز نقش بزرگی در سلامت طولانی مدت اندام‌ها ایفا می‌کنند.

دکتر «کوشی آبراهام»، متخصص کلیه، می گوید: «یک رژیم غذایی نامناسب و سرشار از نمک و فست فود، عامل اصلی زوال کلیه است. وعده‌های غذایی پرنمک، بدن را مجبور به حفظ مایعات اضافی می‌کند و فشار فیزیکی زیادی را بر رگ‌های خونی ظریف مسئول فیلتر کردن ضایعات متابولیک وارد می‌کند. با گذشت زمان، این استرس مزمن عملکرد کلیه را تضعیف می‌کند و تعادل مایعات و حفظ فشار خون سالم را برای بدن بسیار دشوارتر می‌کند.»

محققان توصیه می کنند برای حفظ سلامت کلیه ها، در طول روز آب زیاد بنوشید و میزان مصرف روزانه سدیم (نمک) خود را پایین نگه دارید.