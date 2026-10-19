ثبت دو وقف جدید به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سنت حسنه وقف و مشارکت خیراندیشان در امور عام‌المنفعه، دو موقوفه جدید شامل یک باب گلخانه صنعتی، یک باب سوئیت و یک واحد تجاری در شهرستان لنگرود به ارزش مجموع ۱۲۰ میلیارد ریال به ثبت رسید.

در یکی از این موقوفات، شش‌دانگ یک باب گلخانه صنعتی و یک باب سوئیت به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال توسط واقفان خیراندیش، محمدصادق فنائی و مریم نقدنیا، با نیت کمک و مساعدت و تعظیم شعائر اسلامی وقف شد.

همچنین عذرا زلفی، واقف خیراندیش، شش‌دانگ یک باب واحد تجاری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را با نیت کمک و مساعدت به رزمندگان جبهه مقاومت وقف کرد.

این موقوفه نیز به‌عنوان دومین وقف جدید شهرستان لنگرود به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، ثبت این دو موقوفه با ارزش مجموع ۱۲۰ میلیارد ریال، بیانگر تداوم مشارکت واقفان خیراندیش در امور مذهبی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت وقف برای تحقق نیات خیرخواهانه است.

وقف به‌عنوان یکی از سنت‌های ارزشمند دینی و اجتماعی، نقش مهمی در تأمین منابع پایدار برای فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی دارد و مشارکت خیران در این عرصه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش خدمات و حمایت از گروه‌های مورد نظر واقفان باشد.