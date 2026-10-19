به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ظهر دوشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، با اشاره به محورهای مطرح‌شده در هفتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: بخشی از مباحث این نشست به بررسی محدودیت‌های توسعه سکونتگاه‌ها در محدوده‌های متأثر از حریم برخی واحدها و تأسیسات اختصاص داشت.

وی افزود: در این زمینه، بررسی‌های کارشناسی با هدف شناسایی موانع موجود و فراهم‌کردن زمینه برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها و روستاها، با رعایت ضوابط و محدودیت‌های قانونی انجام شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین از بررسی مطالعات مربوط به بلندمرتبه‌سازی در استان خبر داد و گفت: مطالعات این طرح توسط مشاور انجام شده و مناطق دارای ظرفیت احداث ساختمان‌های بلندمرتبه بر اساس ضوابط عمومی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

کریم‌پور ملکشاه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان توسعه کالبدی و ظرفیت زیرساختی مناطق بیان کرد: در تعیین پهنه‌های مناسب برای بلندمرتبه‌سازی، وضعیت تراکم جمعیت، توان زیرساخت‌ها و امکان تأمین خدمات موردنیاز شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در مناطقی که با تراکم بالای جمعیت و فشار بر زیرساخت‌ها مواجه هستند، محدودیت‌های متناسب اعمال می‌شود و در مقابل، سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های هدفمند می‌تواند زمینه ارتقای زیرساخت‌ها و تأمین خدمات عمومی را فراهم کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعرفه خدمات خانه‌های دوم و سوم در ساختمان‌های بلندمرتبه اشاره کرد و گفت: برای این واحدها، تعرفه بهای خدماتی متفاوت از تعرفه معمول مسکن دائم در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ساماندهی ساخت‌وسازها، مدیریت تراکم جمعیتی، کاهش فشار بر زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن زمینه توسعه متوازن شهرها و روستاهای مازندران دنبال می‌شود.