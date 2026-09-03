به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسینزاده صبح پنجشنبه دومین دوره آموزشی تخصصی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ویژه استانهای شمالی کشور اظهار کرد: این دوره آموزشی با حضور استانهای گیلان، گلستان، مازندران، سمنان و تهران برگزار میشود و موضوعات مختلف حوزه شهرسازی در آن مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه مازندران در حوزه توسعه شهری افزود: این استان در مقایسه با بسیاری از استانهای دیگر با محدودیتهای متفاوتی در مسیر توسعه شهری مواجه است و مسائل مربوط به اراضی جنگلی، اراضی کشاورزی و همچنین حریم دریا و جنگل، از جمله مهمترین این محدودیتها به شمار میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: وجود این محدودیتها موجب شده موضوع مدیریت زمین و استفاده بهینه از اراضی در برنامهریزی شهری استان اهمیت بیشتری پیدا کند.
حسینزاده یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه را توجه به بلندمرتبهسازی عنوان کرد و گفت: موضوع بلندمرتبهسازی در استان مازندران مورد توجه قرار گرفته و اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۷ شهر در استان مازندران مشمول طرح بلندمرتبهسازی شدهاند تا بتوان از ظرفیت زمین موجود به شکل مناسبتری استفاده و مدیریت اراضی شهری را تقویت کرد.
حسینزاده با اشاره به ظرفیتهای گردشگری مازندران بیان کرد: این استان سالانه پذیرای میلیونها گردشگر و مسافر است و همین موضوع ضرورت هماهنگی میان برنامههای گردشگری و سیاستهای شهرسازی را دوچندان میکند.
وی تصریح کرد: موضوعات مرتبط با گردشگری، شهرسازی و بازآفرینی شهری باید در استانهای شمالی کشور و بهویژه مازندران، در اولویت برنامهریزی و سیاستگذاری قرار گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و تلاش مدیران و کارشناسان استانی، بتوان الگوی مناسبی برای توسعه شهری متناسب با ظرفیتها و محدودیتهای استان مازندران ارائه کرد.
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