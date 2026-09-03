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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

بلندمرتبه‌سازی در ۲۷ شهر مازندران اجرا می‌شود

بلندمرتبه‌سازی در ۲۷ شهر مازندران اجرا می‌شود

بابلسر - مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به محدودیت‌های متعدد این استان برای توسعه شهری، از قرار گرفتن حدود ۲۷ شهر در طرح بلندمرتبه‌سازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسین‌زاده صبح پنجشنبه دومین دوره آموزشی تخصصی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ویژه استان‌های شمالی کشور اظهار کرد: این دوره آموزشی با حضور استان‌های گیلان، گلستان، مازندران، سمنان و تهران برگزار می‌شود و موضوعات مختلف حوزه شهرسازی در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه مازندران در حوزه توسعه شهری افزود: این استان در مقایسه با بسیاری از استان‌های دیگر با محدودیت‌های متفاوتی در مسیر توسعه شهری مواجه است و مسائل مربوط به اراضی جنگلی، اراضی کشاورزی و همچنین حریم دریا و جنگل، از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ادامه داد: وجود این محدودیت‌ها موجب شده موضوع مدیریت زمین و استفاده بهینه از اراضی در برنامه‌ریزی شهری استان اهمیت بیشتری پیدا کند.

حسین‌زاده یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه را توجه به بلندمرتبه‌سازی عنوان کرد و گفت: موضوع بلندمرتبه‌سازی در استان مازندران مورد توجه قرار گرفته و اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۷ شهر در استان مازندران مشمول طرح بلندمرتبه‌سازی شده‌اند تا بتوان از ظرفیت زمین موجود به شکل مناسب‌تری استفاده و مدیریت اراضی شهری را تقویت کرد.

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مازندران بیان کرد: این استان سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر و مسافر است و همین موضوع ضرورت هماهنگی میان برنامه‌های گردشگری و سیاست‌های شهرسازی را دوچندان می‌کند.

وی تصریح کرد: موضوعات مرتبط با گردشگری، شهرسازی و بازآفرینی شهری باید در استان‌های شمالی کشور و به‌ویژه مازندران، در اولویت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و تلاش مدیران و کارشناسان استانی، بتوان الگوی مناسبی برای توسعه شهری متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های استان مازندران ارائه کرد.

کد مطلب 6936244

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