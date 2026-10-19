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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

معرفی آرای مردمی دومین روز جشنواره فیلم کوتاه

معرفی آرای مردمی دومین روز جشنواره فیلم کوتاه

فیلم‌های برتر آرای مردمی تا روز دوم جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، ۱۰ فیلم برتر از نگاه مردم تا روز دوم چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

اسامی این آثار به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

فیلم کوتاه « آدم» به کارگردانی فرهاد شنتیایی

فیلم کوتاه «آسیب‌دیدگی» به کارگردانی ابوالفضل عزیزی

فیلم کوتاه «اسکلت دوست‌داشتنیِ من» به کارگردانی رضا پردل

فیلم کوتاه «بی‌درکجا» به کارگردانی هومن محمودی

فیلم کوتاه «تاریخ دقیق پرواز» به کارگردانی پوریا دهقان

فیلم کوتاه «خاک» به کارگردانی توحید یارمحمدی‌

فیلم کوتاه «زندگی بعد از قهوه شروع می‌شود» به کارگردانی ابوالفضل حسینی‌پور

فیلم کوتاه «شب‌زده» به کارگردانی نیلوفر فولادی

فیلم کوتاه «میان» به کارگردانی سید محمدحسین حسینی

فیلم کوتاه «وِراپام» به کارگردانی نازنین چیت‌ساز

کد مطلب 6982915
ندا زنگینه

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