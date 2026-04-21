چهار فیلم کوتاه داستانی در خراسان جنوبی به مرحله پخش و اکران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، محمود رمضانی بیان کرد: در این رابطه حدود چهار میلیارد ریال درحوزه مستند و حوزه سینمای کوتاه حمایت مادی و معنوی از طرف این اداره کل و انجمن سینمای جوانان از فیلمسازان انجام شد.

وی افزود: چهار فیلم کوتاه داستانی مؤذن اذان بگو، به کارگردانی امیر کرباسی، فیلم کوتاه اشک هلندی با موضوع اسیب طلاق به کارگردانی معین مریدی. فیلم کوتاه پل با موضوع آسیب‌های اجتماعی خودکشی و اهمیت خانواده به کارگردانی امیرحسین مطلبی و فیلم کوتاه داستانی نوازنده با موضوع خطر کهنسالی به کارگردانی ابوالفضل حسنی مقدم، که نزدیک به اکران و پخش هستند.

وی گفت: این اداره کل فعالیت‌های سینمایی گسترده و پرباری در استان، از جمله برگزاری هفته فیلم و عکس، اکران همزمان جشنواره بین المللی فیلم فجر و حمایت از تولید اثار سینمایی کوتاه داستانی و مستند را داشته است.