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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در الیگودرز امحا شد

۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در الیگودرز امحا شد

الیگودرز- فرمانده انتظامی  الیگودرز از امحای چهار تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف‌شده، پس از طی مراحل قانونی و با حضور مسئولان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، چهار تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف‌شده از قاچاقچیان، پس از طی مراحل قانونی و با حضور مسئولان امحا شد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات انتظامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر افزود: پلیس با جدیت با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر برخورد می‌کند و در این مسیر از تمام ظرفیت‌های خود بهره می‌گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز با اشاره به اهمیت حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از اعتیاد در میان جوانان تصریح کرد: مجموعه انتظامی با تمام توان برای تأمین امنیت عمومی و مقابله با آسیب‌های ناشی از مواد مخدر تلاش می‌کند.

اسدالهی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تهیه، نگهداری یا توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

کد مطلب 6982987

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