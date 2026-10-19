به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی خمسه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر اقبالیه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر استان قزوین قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات، محل فعالیت افراد موردنظر را شناسایی کردند و طی عملیاتی منسجم، چهار خرده‌فروش مواد مخدر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲ کیلوگرم تریاک به همراه ادوات توزین کشف شد.

خمسه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

