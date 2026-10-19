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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

۴ خرده‌فروش مواد مخدر در اقبالیه دستگیر شدند

۴ خرده‌فروش مواد مخدر در اقبالیه دستگیر شدند

قزوین-  رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از دستگیری چهار خرده‌فروش مواد مخدر در اقبالیه و کشف ۲ کیلوگرم تریاک و ادوات توزین در این عملیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی خمسه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر اقبالیه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر استان قزوین قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات، محل فعالیت افراد موردنظر را شناسایی کردند و طی عملیاتی منسجم، چهار خرده‌فروش مواد مخدر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۲ کیلوگرم تریاک به همراه ادوات توزین کشف شد.

خمسه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6983164

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