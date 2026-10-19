کشف بیش از ۲۹ کیلوگرم شیشه در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان خوزستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی یکی از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان اهواز شدند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهم و با هماهنگی قضائی، او را در حین جابه‌جایی مواد مخدر شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: در بازرسی از خودروی متهم، بیش از ۲۹ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، کشف شد.

سردار میرفیضی با اشاره به دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو در این رابطه خاطرنشان کرد: پلیس با عزمی راسخ و با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد خواهد کرد.