به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری از تخصیص و ابلاغ ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار به دستگاه‌های اجرایی استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد؛ اعتباری که با هدف رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی، تحقق توسعه متوازن و ایجاد الگوی تعادلی میان شهرستان‌های استان هزینه خواهد شد.

وی بر عزم جدی این سازمان برای شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانونی، توسعه زیرساخت‌های مناطق روستایی و کم برخوردار و همچنین ارتقای شاخص‌های رفاهی در سطح استان تهران، در نیمه نخست سال جاری اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: این منابع مالی با تمرکز بر سه حوزه کلیدی آب روستایی، راه روستایی و توسعه فضاهای ورزشی در سطح شهرستان‌های استان توزیع شده است تا روند عملیاتی و اجرایی پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود.