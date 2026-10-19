به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با ارزیابی مثبت نتایج ملاقات‌های مقامات بلندپایه دو کشور در تهران و دوشنبه خاطرنشان کرد: رایزنی‌های مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو استمرار خواهد یافت.

وی «دیپلماسی پرتحرک» ایران و روسیه را نشانه اراده راسخ دو کشور برای «معماری هندسه جدید روابط بین‌الملل» دانست.

سفیر ایران در این باره در صفحه شخصی خود نوشت:‌ «دیپلماسی پرتحرک در عالی‌ترین سطوح، نشانه‌ای از تحولی راهبردی است؛ تهران: گفت‌وگوهای فشرده وزیران امور خارجه؛ دوشنبه (تاجیکستان): مذاکرات راهبردی معاون اول رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر روسیه (در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای) و مسکو: رایزنی‌های مستمر رؤسای جمهور (در حاشیه اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز)»

جلالی افزود: این پویایی، پیش‌درآمد شتاب‌بخشی به روند شکل‌گیری نظم چندقطبی است.