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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷

سفیر ایران در روسیه اعلام کرد:

تداوم رایزنی‌های پوتین و پزشکیان در اجلاس صادرکنندگان گاز

تداوم رایزنی‌های پوتین و پزشکیان در اجلاس صادرکنندگان گاز

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه خاطرنشان کرد: رایزنی‌های مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو استمرار خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با ارزیابی مثبت نتایج ملاقات‌های مقامات بلندپایه دو کشور در تهران و دوشنبه خاطرنشان کرد: رایزنی‌های مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو استمرار خواهد یافت.

وی «دیپلماسی پرتحرک» ایران و روسیه را نشانه اراده راسخ دو کشور برای «معماری هندسه جدید روابط بین‌الملل» دانست.

سفیر ایران در این باره در صفحه شخصی خود نوشت:‌ «دیپلماسی پرتحرک در عالی‌ترین سطوح، نشانه‌ای از تحولی راهبردی است؛ تهران: گفت‌وگوهای فشرده وزیران امور خارجه؛ دوشنبه (تاجیکستان): مذاکرات راهبردی معاون اول رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر روسیه (در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای) و مسکو: رایزنی‌های مستمر رؤسای جمهور (در حاشیه اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز)»

جلالی افزود: این پویایی، پیش‌درآمد شتاب‌بخشی به روند شکل‌گیری نظم چندقطبی است.

کد مطلب 6983374

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