به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی شامگاه دوشنبه در رویداد تخصصی «دین و قدرت در ایران» در انستیتو اطلاعات علمی علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه در مسکو اظهار داشت: اگر دنیا را بدون هدف ترسیم کنیم، تعریف از مقوله قدرت، به منزله بهره‌مندی حاکمان از لذت‌های دنیا است اما در تعریفی که ما از جهان دارای مبدأ و معاد داریم، مفهومی به نام قدرت وجود ندارد، بلکه مفهومی به نام مسئولیت مطرح است.

وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از حاکمان در جهان، فطرت و ارزش‌های اخلاقی را در حکمرانی خود نادیده می‌گیرند، افزود: حذف اخلاق از حاکمیت، موجب جنایاتی همچون مدرسه میناب می‌شود که متجاوزان به ایران بر سر دانش‌آموزان هفت تا ۱۲ ساله بمب انداختند.

جلالی ادامه داد: حذف اخلاق در قدرت، برخی کشورها را به این نتیجه می‌رساند که تروریسم را مشروع بدانند و یا اینکه برخی کشورها بگویند که می‌خواهیم تمدن کشوری دیگر را نابود کنیم.

این دیپلمات ایرانی گفت: حذف اخلاق از قدرت و سیاست باعث می‌شود که بر سر بی‌گناهان و مظلومان غزه، بمب بریزیم و بیش از ۸۰ هزار انسان را به این شیوه به قتل برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط در جهان امروز گویای آن است که دنیا نیازمند بازگشت به فطرت و اخلاق است؛ این دین است که ما را به اخلاق دعوت می‌کند و این قدرت است که باید با اخلاق، مهار شود.

جلالی گفت: جنایات امروز در دنیا، نتیجه قدرت بدون مضامین اخلاقی است و از این رو، باید به اخلاق و ادیان ابراهیمی و سنت‌های الهی بازگردیم.

وی در ادامه به بررسی سیر «دین و قدرت در ایران» در چهار نقطه عطف تاریخی پیش از اسلام، «صفویه: نقطه عطف بنیان‌گذارِ ملی‌سازی تشیع»، پس از صفویه و در نهایت، پیروزی انقلاب اسلامی و «بازگشت دین به متن قدرت و نقطه عطف تمدنی» پرداخت و خاطرنشان کرد: مروری بر تاریخ نشان دهنده آن است که همواره دین برای مردم ایران مقوله‌ای مهم بوده است.

سفیر ایران در روسیه خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی، مردم ایران به اصل خویش بازگذشتند و امام خمینی (ره)، خودباوری عمیقی را در ملت ما به وجود آورد و این خودباوری، ما را در همه عرصه‌ها رو به جلو حرکت داد و دروازه‌های پیشرفت به روی کشور ما باز شد و با وجود تحریم‌های شدید، ایران توانست به پیشرفت‌های بسیاری دست یابد.

وی درباره مفهوم ولایت فقیه به عنوان رکن کلیدی حاکمیت الهی در ایران نیز گفت: این موضوع به آن معنی است که ما در حاکمیت، مقوله‌ای به نام قدرت نداریم؛ از این منظر، فردی که ولی‌فقیه است، قدرتمند نیست بلکه دارای مسئولیت بالایی است و از این رو، همه وجود خود را باید برای ملت خود وقف کند، همان کاری که امام خمینی (ره) با زندگی ساده‌زیستانه خود انجام داد و همچنین امام شهید خامنه‌ای که واقعه شهادت، زندگی بسیار ساده ایشان را به جهانیان نمایان کرد.

جلالی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رویکردهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در توجه به سنت‌های ملی مبتنی بر اخلاق، صیانت از نهاد خانواده و رویکرد به عدالت، صلح و آرامش در پرتوی ارزش‌های اخلاقی، همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی دو کشور را بسیار ارزشمند دانست.

رئیس انستیتو اطلاعات علمی علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه نیز در سخنانی در این نشست از اینکه علاقه به شناخت فرهنگ و تمدن چندهزار ساله ایران در مسکو و دیگر شهرهای روس در حال افزایش است، گفت: درک ابعاد این فرهنگ و تمدن بزرگ نیازمند آن است که پژوهش‌ها و تحقیقات گسترده‌ای در این راستا انجام دهیم.

آلکسی کوزنتسوف همچنین آمادگی مؤسسه تحت مدیریت خود را برای توسعه و عمق‌بخشی همکاری‌ها با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ایران اعلام کرد.