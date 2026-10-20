کسب ۵ مدال طلا و ۲ نقره در پارادوومیدانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پارادوومیدانی بازی های پاراآسیایی امروز (سه شنبه ۲۸ مهر) با برگزاری دیدارهای روز دوم پیگیری شد که حاصل آن کسب چند مدال دیگر برای کاروان ایران بود.

در این روز از رقابت‌ها و در پرتاب وزنه در کلاس F۳۳ محمد صابر نماینده ایران با شکستن رکورد بازی‌ها مدال طلا را به دست آورد.

در این روز از مسابقات و در پرتاب وزنه کلاس F۱۱، امیر حسین علیپور که مدال طلای پارالمپیک پاریس را هم دارد، با پرتاب ۱۴.۷۰ رکورد بازی‌ها را شکست و مدال طلا را کسب کرد.

مهدی اولاد هم در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۳.۹۳ به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرد.حسن باجلوند هم دیگر نماینده ایران بود که در این مسابقات با ثبت رکورد ۱۱.۱۱ و ایستادن در رده پنجمی به کارش پایان داد.

دراین روز از رقابت ها محمد صابر فتح آبادی در مسابقات پرتاب وزنه بازی‌های پاراآسیایی به مدال طلا دست پیدا کرد.



عرفان بُندری در رقابت پرتاب نیزه کلاس F۵۳/F۵۴ رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

سامان پاکباز در رقابت پرتاب وزنه کلاس F۱۲ رکورد ۱۳.۵۲ متر را به ثبت رساند و به مدال طلا دست یافت.

علی الفت نیا در پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸ با حریفانی از مالزی، هند، چین و ازبکستان رقابت کرد و با رکورد ۶.۱۳ متر و کسب امتیاز ۸۹۶، به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.



در مسابقات پرتاب دیسک در کلاس F۴۳ / F۴۴/ F۶۴ /F۶، وجیهه هوشمند در این مسابقات با ثبت رکورد ۳۰.۰۴ رکورد دنیا در این کلاس را شکست اما با همین رکورد هم در رده چهارم ایستاد. لیلا کبک زن هم دیگر نماینده ایران بود که در این مسابقات با ثبت رکورد ۳۰.۰۱ و ایستادن در رده پنجمی به کارش پایان داد.



هاجر صفرزاده با شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی در دوی ۲۰۰ متر، راهی فینال شد.